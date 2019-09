Dimostrazioni di hockey in piazza a Empoli, prossimo evento a Sovigliana

Un bellissimo pomeriggio di sole e di sport per piazza della Vittoria, domenica 8 settembre, che ha ospitato i colori bianco-azzurri della Società di pattinaggio ASD Hockey Empoli.

Si sono infatti presentati in piazza gli atleti del pattinaggio corsa e dell’hockey in-line, presentando le rispettive discipline con brevi ma suggestive esibizioni, per mostrare ai cittadini incuriositi questi emozionanti e spettacolari sport.

In particolare, l’hockey ha improvvisato una piccola partita e un torneo di tiri di rigore, con tanto di porte, mentre il pattinaggio corsa si è esibito in un percorso di destrezza con birilli, e in una piccola staffetta.

Tutto con il coinvolgente commento dell’allenatrice Laura Castelli, che ha illustrato in modo efficace gli sport rotellistici che Hockey Empoli pratica presso la pista di pattinaggio del Pala Aramini.

Lo staff dell’Hockey Empoli sarà presente anche il 15 Settembre a Sovigliana per la giornata dello sport e sarà un’ottima occasione per far provare i pattini ai bambini in uno spazio dedicato, con il supporto degli allenatori. Stagione e iscrizioni aperte dunque, info e dettagli sul sito web www.empolihockey.it

Chi fosse interessato alla nostra attività, può anche venirci a trovare il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 (orari dedicati ai principianti), ingresso da Viale delle Olimpiadi, Pala Aramini (accanto allo stadio Castellani).

Fonte: ASD Hockey Empoli

Tutte le notizie di Hockey