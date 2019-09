Durante la seduta consiliare odierna, il presidente Marco Falorni ha informato l'aula che Alessandra Bagnoli è il nuovo capogruppo di “Fratelli d’Italia”.

Inoltre ha aggiunto di aver ricevuto la comunicazione delle dimissioni di Maurizio Forzoni come componente della Commissione di studio per la revisione del Regolamento per il Palio.

Forzoni si è dimesso dopo un caso di cronaca durante il Palio di Siena, qui la sua storia.

