Il dolce casalingo torna a Castelnuovo d'Elsa

Quel sapore inconfondibile, genuino, del dolce casalingo. Come si usava una volta. Ricette semplici, ma con un’ampia varietà di scelta, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. E’ questo il segreto del “Giorno più dolce dell’anno”, la festa a Castelnuovo d’Elsa in programma domenica 15 settembre 2019.

Un appuntamento che ricorre puntualmente ogni anno la terza domenica di settembre e che alterna alla sagra del dolce casalingo, punto di forza della manifestazione, a un nutrito calendario di eventi (al mattino e pomeriggio) come le mostre, i concerti, gli spettacoli teatrali.

La festa prenderà il via al mattino (ore 10.00) con la mostra del libro e il mercatino (Via Roma e parcheggio) mentre in via della Repubblica è in programma una mostra sulla “storia della Mongolfiera” e la mostra fotografica “Ricordi”.

Nel pomeriggio (ore 15.00) apertura degli stand dei dolci di fronte al Circolo Arci di Castelnuovo. Alle 16.30 la festa entrerà nel vivo della musica live e del teatro attraverso una serie di iniziative: il concerto della Banda dello Zenzero (via Roma), il Concerto degli Ale’s in wonderland (via della Repubblica “Murella”), e infine gli spettacoli teatrali a cura del TeatroCastello (via Gabriele D’Annunzio) e dell’associazione teatrale Gat (Piazza Santa Barbara) come “Tragedia in due battute”, “La signora delle camelie”, “Pinocchio visto e rivisto”. Inoltre una delle novità di quest’anno anche la Mostra sulla storia delle mongolfiere (via della Repubblica).

La Festa del dolce casalingo – che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino - è organizzata dal Comitato Festaiolo di Castelnuovo in collaborazione con il Circolo Arci e l’Associazione Culturale Teatrale GAT.

