Carabinieri a Firenze, il prefetto Lega accoglie il nuovo comandante Petti

Il Prefetto Laura Lega ha ricevuto stamani a Palazzo Medici Riccardi il colonnello Antonio Petti, nuovo Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri. Un incontro cordiale che ha rappresentato l’occasione per un primo esame dei molteplici temi riguardanti la sicurezza nel territorio fiorentino. Il Prefetto ha dato il benvenuto al nuovo Comandante, sottolineando la certezza in un proficuo lavoro di squadra, con le altre Forze di Polizia, per consolidare e migliorare i risultati finora raggiunti.

Fonte: Prefettura di Firenze - Ufficio stampa

