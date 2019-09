Forteto, interrogazione di Legnaioli (Lega): "Il Ministro dell'Interno approfondisca"

"La rinuncia da parte della Regione Toscana alla richiesta di risarcimenti alla Cooperativa 'Il Forteto' sarebbe una decisione assurda. Per questo ho chiesto al Ministro dell'Interno di avviare i necessari approfondimenti. Alle vittime e alle loro famiglie, così come ai territori e alle tante associazioni che rispettano le regole, occorre dare una risposta chiara e precisa. Quella del Forteto è una delle pagine più brutte e tetre della nostra regione. Una storia che ha visto la consumazione di innumerevoli reati atroci, quali l'abuso su minori e il maltrattamento di persone diversamente abili in un territorio governato per anni dalla sinistra. In Parlamento abbiamo chiesto un'apposita commissione parlamentare d'inchiesta per fare piena luce su quei fatti. Evidentemente, c'è qualcun altro che invece vorrebbe insabbiarla. Noi non arretreremo di un solo millimetro. Chi ha sbagliato deve pagare". Così la deputata toscana della Lega Donatella Legnaioli, che in proposito ha presentato un'interrogazione al Ministro dell'Interno.

Fonte: Ufficio stampa

