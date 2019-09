Giuseppe Andaloro e Orchestra Fiorentina in concerto all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio

Pianista tra i più apprezzati della sua generazione, vincitore di importanti riconoscimenti tra cui il Premio Busoni, Giuseppe Andaloro torna al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina, nei concerti di domenica 15 e lunedì 16 settembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, Firenze (ore 21). Sul podio il Maestro Giuseppe Lanzetta, fondatore e direttore stabile dell’Orchestra Fiorentina.

In primo piano una delle opere giovanili di Ludwig van Beethoven, quel “Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra in si bemolle maggiore, op. 19” in cui il modello mozartiano si combina con l’inventiva del compositore, innalzando ora la parte orchestrale ora quella solistica. Al modello mozartiano rimanda anche la “Sinfonia N. 5 in si maggiore” di Franz Schubert, altra opera giovanile che segna l’allontanamento dalle forme beethoveniane degli esordi. Apre il programma il brano “All’improvviso gli angeli” di Giuseppe Lanzetta.

Giuseppe Andaloro spazia con padronanza dalla musica rinascimentale italiana a quella contemporanea. Ha suonato praticamente ovunque, ospite dei principali festival europei, americani e asiatici. Da sempre aperto alla musica dei giorni nostri – memorabili i recenti concerti con Giovanni Sollima – ha registrato di recente una versione piano solo di “Bohemian Rhapsody” dei Queen.

Biglietti 20/15 euro (riduzioni per studenti e over 65). Ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze e ai soci Unicoop Firenze è riservato uno sconto del 15% (o tre biglietti al prezzo di due). Biglietto a 5 euro per i titolari della "Carta Giò - Io studio a Firenze" del Comune di Firenze. Ingresso gratuito fino a 12 anni.

Prevendite nei punti Box Office Toscana e online su Ticketone.

La 39esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Intesa Sanpaolo e Leggiero Foundation.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel 055.783374 – 3391632869.

Programma concerti

G. Lanzetta All’improvviso gli angeli

L.v. Beethoven Concerto N. 2 in si magg. per piano e orchestra

F. Schubert Sinfonia N. 5 in si maggiore

Informazioni e prenotazioni

Segreteria Orchestra tel. 055-783374 - orchestrafiorentina it - info / orchestrafiorentina it



Biglietti, riduzioni e sconti

Prevendite

