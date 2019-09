Una persona è stata portata in ospedale dopo un incendio a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, martedì 10 settembre, in piazza Indipendenza per il rogo in un appartamento. Un divano ha preso fuoco e una colonna di fumo si è levata dalla casa. Una persona è rimasta intossicata ed è stata presa in carico dai sanitari inviati dal 118. Sul posto i vigili del fuoco di Firenze.

