Interventi per la sicurezza sulle strade della Provincia di Livorno

Nell’ambito degli interventi per la sicurezza della viabilità sulle strade provinciali, sono iniziati i lavori che riguardano il ripristino delle barriere di sicurezza deteriorate lungo la SP. n. 23 ter “Delle Caldanelle, in prossimità del km 10+900 e la SP. n. 39 “Vecchia Aurelia”. Nuove barriere saranno, invece, installate sull’intero tratto della SP 40 “Base Geodetica”, dal km 0+200 al km 9+800.

Il finanziamento complessivo che la Provincia ha impegnato in bilancio per i lavori inerenti la sicurezza, per tutti i distretti stradali (nord, sud e Isola d’Elba), è pari a circa 120.000 euro ai quali si aggiungono altri 78.000 euro spesi per il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Prossimamente inizieranno anche i lavori sulla SP 14 del Paratino, nel territorio del comune di Bibbona, per la realizzazione di un attraversamento pedonale che interessa il nucleo di abitazioni in località il Pulcinaio. Oltre alla segnaletica orizzontale, saranno installati anche due panelli con luci intermittenti che segnaleranno la presenza del passaggio pedonale.

Si ricorda che per tutta la durata dei lavori, in prossimità del cantiere mobile sarà in vigore l’ordinanza di limitazione del traffico, con l’istituzione del senso unico alternato e il limite di velocità a 30 kmh.

Fonte: Provincia di Livorno

