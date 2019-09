Per la Scotti la prima al Pala Sammontana

Dopo l'amichevole di inizio stagione sul campo di La Spezia, la Scotti si presenta al suo pubblico. Mercoledì sera alle 20.30 al Pala Sammontana, la squadra di Alessio Cioni affronta Nico Basket, formazione di serie A2 nella quale milita la grande ex Pochobradska. Al di là del piacere di rivedere Klara, il test servirà alla squadra per fare un passo in avanti nella condizione in vista del via del campionato. "Facendo qualche prima considerazione dopo il test di esordio - spiega coach Alessio Cioni - devo dire che sono contento perché le ragazze hanno subito fatto vedere che non si tirano indietro visto che hanno messo in campo tutto quello che hanno in questo momento. È chiaro che in questa fase lavoriamo per mettere a punto tante situazioni, però il gruppo mi ha confermato quello che avevo già visto in allenamento, ovvero una squadra che segue tutto quello che viene detto cercando di farlo alla massima intensità. Per questo sono contento ed è un piacere allenare una squadra così. Ora mettiamo le basi, poi il resto si costruirà proprio su tutto questo. Con Nico mi aspetto quindi lo stesso atteggiamento e qualche passo in avanti nelle cose si cui stiamo lavorando".

Fonte: Use - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli