L’assessore al sociale Gambaccini in visita alla comunità di San Patrignano

Si è tenuta nella giornata di ieri la visita alla comunità di recupero di San Patrignano da parte dell’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini, accompagnata dalle consigliere Veronica Poli, Brunella Barbuti, Giulia Gambini e da rappresentanti dell’Associazione “Gruppo Il ponte”.

«Da tempo con gli amici dell’Associazione abbiamo programmato questo viaggio per con l’obiettivo di conoscere da vicino l’esperienza della Comunità di San Patrignano – dichiara l’assessore Gambaccini -. Oggi questo desiderio si è avverato ed è stata l’occasione anche per prendere contatti e avviare un dialogo con il presidente della Fondazione e con il direttore della struttura sanitaria presente all'interno della comunità. Pur essendo consapevole che San Patrignano è una realtà unica e irripetibile, la mia intenzione è quella di porre le basi sul territorio pisano per istituire un piccolo centro diurno di "preaccoglienza", coadiuvati dall'aiuto e dalla esperienza dell'Associazione “Gruppo Il ponte” e da altro personale esperto, ovviamente in collaborazione con il SERD. Colgo l'occasione per ringraziare le consigliere Poli, Barbuti e Gambini per aver condiviso con me questa toccante esperienza».

Durante la giornata, l’assessore Gambaccini e le consigliere hanno visitato la struttura che ospita più di 1200 ragazzi, all’interno della quale i giovani che hanno iniziato un percorso di riabilitazione possono studiare e lavorare nei vari laboratori allestiti nel centro di recupero. La visita è stata l’occasione per condividere una giornata tipo all’interno della comunità a stretto contatto con i ragazzi ospitati, con i quali hanno pranzato insieme alla loro mensa autogestita.

Il Consiglio Comunale aveva già approvato, nel mese di maggio scorso, la mozione presentata dalla consigliera Giulia Gambini per dedicare una strada o una piazza della città a Vincenzo Muccioli, fondatore della Comunità di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

