Lavorare nel settore matrimoni: corso gratis a Pisa. Dodici i posti disponibili

Formazione gratuita nel settore marketing e strategie commerciali per la vendita online di prodotti e servizi, in un occhio particolare al settore del wedding. L'iniziativa nasce a Pisa, con finanziamento da parte della Regione Toscana con i fondi del POR-FSE 2014-2020, per dare la possibilità a dodici maggiorenni diplomati, o comunque con esperienza quinquennale nel settore, di ottenere una qualifica riconosciuta e spendibile da subito in un mercato del lavoro, quello del settore matrimoni, in forte espansione.

Il progetto, che rientra nell'ambito del percorso Giovanisì, ha come capofila l'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato e come soggetto erogatore l'agenzia Formatica di Ospedaletto, assieme ad altri co-parner che sono Forium di Santa Croce sull'Arno, Istituto “San Giovanni Bosco” di Colle di Val d'Elsa, Centro Life di Empoli, Eurobic Toscana Sud di Poggibonsi, Copernico di Ghezzano e Cna di Pisa. Si possono iscrivere persone attualmente inoccupate, disoccupate o inattive nel mondo del lavoro e la possibilità è aperta anche a studenti.

Secondo i dati presentati dalla Regione Toscana all'edizione 2019 della Bit, viene stimato un fatturato totale annuo attorno ai 160,2 milioni di euro con 2713 eventi nel 2018 e un grande interesse da parte dei mercati esteri, soprattutto inglese, statunitense e tedesco. Il corso, che si sviluppa su un totale di 500 ore di cui 150 di stage, si inserisce nel più ampio contesto del progetto Pro.Wed che prevede altri corsi di formazione, a cui Formatica aderisce, organizzati in altre parti della Toscana.

Le iscrizioni sono aperte da ieri, lunedì 9 settembre, fino a mercoledì 9 ottobre. Al termine di un esame finale, previsto ad aprile del prossimo anno, viene rilasciata una qualifica professionale della Regione Toscana di Responsabile Livello 4EQF. Le lezioni in aula saranno ospitate invece nella sede di Formatica in via Gozzini 15 a Ospedaletto. Tra i contenuti possiamo citare informatica e sicurezza, inglese commerciale, sviluppo di un piano di marketing, delle strategie di vendita e di e-business. Le domande possono essere presentate a mano o tramite raccomandata alla sede di via Gozzini, o per mail a bellini@formatica.it. Maggiori info sono disponibili chiamando il numero 050580187 o andando sul sito www.formatica.it.

Fonte: Formatica

