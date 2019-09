Lavori a Altopascio, asfaltature in corso: le zone interessate

Asfaltature in corso in varie zone di Altopascio, che vanno ad aggiungersi a quelle già effettuate nelle settimane e nei mesi scorsi. Gli interventi rientrano in un piano complessivo e generale di asfaltature, manutenzioni stradali, marciapiedi e percorsi pedonali per i quali l'amministrazione D'Ambrosio ha varato un accordo-quadro da 400mila euro così da velocizzare i tempi di esecuzione dei lavori e rispondere alle esigenze di tutto il territorio, partendo dai tratti e dalle situazioni più critiche. “Le situazioni critiche sono tante - spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici Daniel Toci -, abbiamo scelto di partire dai tratti peggiori data la disponibilità economica”.

Dopo Badia Pozzeveri (via della Chiesa, via di Tappo e località Sarti Grilletto, via Boccherini e via D’Annunzio), il cantiere si è spostato a Spianate, dove è stata asfaltata via dell’Indipendenza. In via della Sibolla e in via Roma, nel centro di Altopascio, invece, i lavori sono ora in corso e, in quest’ultimo caso, l’intervento riguarderà il risanamento dei punti peggiori, tranne il primo tratto, quello compreso tra la rotonda di piazza Umberto I e via Papa Giovanni Paolo II. Qui, infatti, Acque Spa interverrà sulle tubature e i lavori di asfaltatura saranno quindi effettuati una volta concluso il cantiere per il rifacimento delle condotte dell’acqua. Successivamente gli interventi riguarderanno via Bruno Nardi, dove verranno realizzati anche due dossi, e poi via Marconi ad Altopascio.

Fonte: Comune di Altopascio

Tutte le notizie di Altopascio