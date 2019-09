Lavori in corso per la revisione dell'impianto di illuminazione nel centro di Carmignano

Sono iniziati i lavori di revisione dell'impianto di illuminazione supplementare del centro di Carmignano, e in particolare di piazza Vittorio Emanuele II, piazza Giacomo Matteotti e una parte di via Roma. Una serie di interventi che consistono nella sostituzione dei vecchi fari da 1000 watt con nuove luci a led più performanti e, allo stesso tempo, meno onerose. Sarà poi installato, entro la fine del mese di settembre, un impianto di illuminazione di emergenza, che sarà utile in particolare nel corso di eventi o iniziative varie di piazza.

“Una serie di interventi che vanno nell’ottica del risparmio energetico – ha precisato il sindaco Edoardo Prestanti -, ma soprattutto per garantire la massima sicurezza in occasione di eventi o iniziative varie organizzate in piazza”.

Ma non è tutto, utilizzando le canalizzazioni interrate poste durante precedenti lavori di rifacimento delle piazze interessate agli interventi, l'intenzione dell'amministrazione è anche quella di procedere con la sostituzione della linea aerea interrando i cavi elettrici, così da rendere il centro del paese sempre più bello e decoroso.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Carmignano