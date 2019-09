Il Leonardino, un percorso culturale-naturalistico spirituale da Anchiano a Montevettolini

Ideato da Alessandra Borghese con la collaborazione di Gianpaolo e Ilaria Lastrucci e Fabio Borghese.

Promosso da Fondazione Leonardo 500 e dalla famiglia Borghese proprietaria della Villa Medicea di Montevettolini come omaggio al territorio durante l'anno dedicato ai 500 anni dalla scomparsa di Leonardo. Il Leonardino rimarrà un percorso vivo e si consoliderà con varie iniziative mirate nei mesi e negli anni prossimi futuri.

Presentazione del progetto

Sabato 14 settembre 2019

Oratorio Madonna della neve Montevettolini

Ore 17.30

Con il Patrocinio del Comune di Vinci e Comune di Monsummano

In collaborazione con Banca Intesa

Il progetto

Il progetto prende ispirazione dal primo disegno datato e firmato con un appunto di proprio pugno da Leonardo " Di Santa Maria della Neve addì 5 d'aghosto 1473". Questa festività veniva celebrata nei luoghi dedicati alla venerazione della Madonna della Neve come appunto a Montevettolini. I paesaggi di Anchiano ancora oggi sono molto simili a come lo erano al tempo di Leonardo con vigneti, mulini e oliveti. Il Leonardino vuole riproporre una camminata ideale sui passi del giovane genio.

Un idea semplice "mettersi in cammino" con l'obbiettivo di far scoprire e valorizzare un territorio legato alla storia del giovane Leonardo. Offrire un esperienza unica per poter tornare a casa con qualcosa in più.

Il cammino ha come motto la frase di Leonardo nel suo codice atlantico: " Raro cade chi ben cammina" che diviene così metafora di vita per ogni camminatore. Natura, storia, spiritualità riescono ad aprire una possibilità di dialogo diretto con se stessi, per ritrovarsi ed imparare ad ammirare panorami forse mai scorti prima.

“Il Leonardino” propone due cammini, ciascuno di circa 17/19 km -tracciati con la collaborazione di Marco Tani dell’Associazione Montalbano domani.

Il primo è un sentiero alto sul crinale del Montalbano. Un percorso più culturale e storico con scorci anche sulle cupole di Firenze e Pistoia.

Il secondo è un sentiero basso lungo la valle e il Padule di Fucecchio. Un percorso più naturalistico tra boschi, uliveti e vigneti con un passaggio tra le antiche pietre di Orbignano.

Sabato 14 settembre 2019, a Montevettolini- Monsummano Terme-, alla presenza delle autorità civili e religiose con in testa il Vescovo di Pescia Mons. Roberto Filippini, verrà raccontato il progetto e intrapreso il “percorso zero”.

Hanno scritto sul progetto Il Leonardino

“Solo ripercorrendo i sentieri e ammirando i paesaggi del Montalbano e delle colline che circondano Vinci è possibile comprendere il forte legame che univa Leonardo alla natura. I nostri luoghi sono stati la prima fonte d'ispirazione del pensiero del Genio, che ha cominciato a formarsi proprio qui. In questo senso, il nuovo itinerario Leonardino rappresenta un'importante occasione per promuovere i luoghi culturali e di pregio paesaggistico di cui è ricco il nostro territorio. Tutti gli appassionati ora potranno seguire le orme del giovane Leonardo in un pellegrinaggio intriso di storia, cultura e natura, che toccherà diversi luoghi, tra cui quelli che il Genio ha disegnato nel famoso 'Paesaggio', primo disegno autografo del Maestro. Ringraziamo la Fondazione Leonardo 500 per aver realizzato questo progetto di valorizzazione, che va ad arricchire ulteriormente l'offerta culturale e turistica di Vinci”, Giuseppe Torchia, Sindaco di Vinci

"...un piccolo tratto come quello del Leonardino può riservare mirabili sorprese: respirare l'aria del genio di Vinci e magari la sua nobile curiosità sui segreti del creato, attingere al suo amore per l'uomo e rivivere la sua tensione verso l'infinito..., Roberto Filippini, Vescovo di Pescia

“Ci piace pensare che dalla finestra della Fondazione si possa osservare quella stessa natura che così importante fu per Leonardo, quella natura che lo formò giovanissimo e che dette origine al genio. Ci piace pensare che da Anchiano si possa partire per esplorare tanti bellissimi luoghi, verso Montevettolini, ma anche oltre, sulle orme del Leonardo viaggiatore e innovatore. Ci piace pensare che, anche se nel 2019 festeggiamo un cinquecentario, Leonardo è un nome che sa di futuro più che di passato. Un futuro da scrivere insieme.”, Gianpaolo Lastrucci, Presidente della Fondazione Leonardo 500

"Il Leonardino propone un esperienza viva ed unica per avvicinarsi al giovane genio e al suo amore per la natura. Percorrendo il Leonardino si potranno ricercare gli scorci, le vedute, i colori del cielo, il profumo dei boschi, i profili delle montagne che hanno riempito gli occhi e formato il bambino e giovane da Vinci. E chissà mettendoci in cammino con lentezza al ritmo dei propri passi potremmo, aprire un dialogo diretto con la natura, scoprire una parte nascosta di noi stessi e ritrovare una conoscenza culturale e ambientale di tanti luoghi diversi", Alessandra Borghese, scrittrice e giornalista

"Per comprendere il disegno di Leonardo conservato agli Uffizi è necessario comprendere il contesto dove il disegno è stato concepito e l'oggetto per cui Leonardo è venuto a Montevettolini, cioè l'oratorio della Madonna della Neve", Filippo Lorenzi e Giovanni Malanima, studiosi di Leonardo da Vinci

"Viaggiatore instancabile, artista apolide, impaziente esploratore di città, valli e montagne, Leonardo percorre gran parte del Nord Italia fino a raggiungere la Francia, ma non dimenticherà mai la sua terra d'origine: Vinci, il suo paese natale, e Anchiano, la frazione che l'ha adottato nei primi anni di vita. Questi luoghi sono spesso presenti nei disegni e nei progetti. Oltre che nello sfondo dei dipinti", Costantino d'Orazio, critico dell'arte

"Da Vinci a Montevettolini, l’itinerario naturalistico e paesaggistico Il Leonardino consente di immergersi in quegli scenari che fecero da sfondo all’infanzia e alla prima giovinezza di Leonardo. Le colline del Montalbano furono per lui una grande fonte di ispirazione. Percorrere i sentieri delle “terre di Leonardo” diventa in quest’ottica un’esperienza davvero emozionante.”, Roberta Barsanti, Direttrice Museo Leonardiano di Vinci e Casa Natale di Leonardo

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Vinci