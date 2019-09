Letture fallaciane, nuovo appuntamento a Firenze: il programma

Una Piazza, una Via o un luogo pubblico per ricordare Oriana Fallaci. È l'appello che il "Comitato Oriana Fallaci" lancerà in occasione delle Letture fallaciane, in programma il 26 settembre prossimo alle ore 15,30 contrariamente al giorno 19 dello stesso mese, precedentemente annunciato, nella Sala dedicata alla giornalista fiorentina dalla Città metropolitana di Firenze, in via De' Ginori, 8.

"Dall'anno della morte di Oriana - spiega Marco Cordone, Presidente del Comitato - organizziamo anche questa giornata di letture e riflessione. Quest'anno, in occasione del cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell'uomo sulla luna, leggeremo brani tratti dal libro " QUEL GIORNO SULLA LUNA" ed inoltre vogliamo rilanciare la proposta che ogni comune della Toscana intitoli un luogo pubblico a Oriana Fallaci".

L'iniziativa, giunta alla 13° edizione, vuole ricordare lo "Scrittore"(come amava definirsi Oriana e come è scritto sulla sua tomba), a ridosso del 15 settembre, anniversario della morte avvenuta nel 2006. Sarà fatta anche una riflessione su tutta la carriera della grande donna di cultura.-

Di seguito il programma.

16 e 26 SETTEMBRE 2019, TREDICESIMA EDIZIONE DELLA GIORNATA IN RICORDO DI ORIANA FALLACI: I CITTADINI LEGGONO LE SUE OPERE(quest'anno “QUEL GIORNO SULLA LUNA”, in occasione nel 50° anniversario del primo sbarco dell'uomo sulla luna).



Com’è consuetudine sin dall’anno 2007, il 16 e il 26 settembre prossimi, a Firenze, in occasione del tredicesimo anniversario della scomparsa della grande giornalista e “Scrittore” Oriana Fallaci, avrà luogo la tredicesima edizione della “GIORNATA IN RICORDO DI ORIANA FALLACI”, a cura di questo Comitato, presieduto e fondato da Marco Cordone.

Il programma sarà il seguente.



Lunedì 16 settembre, ore 15 : deposizione di un omaggio floreale sulla tomba di Oriana Fallaci, presso il Cimitero Evangelico “Agli Allori” via Senese 184 GALLUZZO – FIRENZE.



Giovedì 26 settembre, ore 15,30: presso la Sala “Oriana Fallaci” della Città Metropolitana di Firenze(g.c.), via De' Ginori, 8 – Palazzo Medici Riccardi – Città, lettura di brani tratti dal libro “QUEL GIORNO SULLA LUNA”.



L’iniziativa è aperta a tutti e chi volesse prenotarsi per leggere, dovrà inviare un’ e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: comitatoorianafallaci@gmail.com oppure inviare un Sms ai seguenti numeri di cellulare: 338 6451156 o 327 6925038, entro la giornata di lunedì 23 settembre 2019. Non saranno prese in considerazione le prenotazioni senza nominativo e relativo numero di telefono.



Ogni lettore potrà portare con se , una copia del libro in argomento, comunque già in possesso di questo Comitato

Fonte: Ufficio stampa

