Montelupo Fiorentino piange 'Semelle', è scomparso Vittorio Brandani

Semelle se ne è andato e Montelupo Fiorentino piange uno dei suoi figli. Vittorio Brandani è scomparso ieri, lunedì 9 settembre, a Pisa all'età di 77 anni. Nato a Lastra a Signa, era conosciutissimo in tutta Montelupo, in special modo col simpatico nomignolo di Semelle.

Attivo in ambito calcistico come dirigente delle giovanili del Montelupo per lunghissimi anni, viene ricordato come il famoso 'badarighe' dato che ha fatto il guardalinee ai giovanissimi per quindici anni. Da tempo in pensione, aveva lavorato come artigiano in un solettificio. Lascia la moglie Laura, la figlia Erica, la nipote Morgana, i fratelli e le sorelle. Sono in tantissimi a ricordarlo in queste ore, soprattutto sui social.

La pagina Facebook del 'suo' Montelupo, anche tramite le parole dell'ad Massimiliano Borsini, ha scritto: "Un grande uomo, una grande persona che sempre si è impegnato nella nostra società. Amato da tutti i calciatori che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di essere seguiti da Vittorio stagione dopo stagione. La società e il tutto il popolo amaranto si stringono e si uniscono alla famiglia in questo momento di dolore. Riposa in pace Vittorio. Ci mancherai". Pure il sindaco Paolo Masetti ha espresso il suo cordoglio a nome di tutta la giunta.

La salma si trova nella chiesa Cappella della Misericordia di Montelupo Fiorentino e sarà disponibile alle visite dalle ore 12 di martedì 10 settembre. I funerali si svolgeranno con rito Cattolico mercoledì 11 settembre 2019 alle ore 11 presso la Chiesa San Giovanni Evangelista di Montelupo Fiorentino. La salma sarà sepolta al cimitero dell'Ambrogiana.

