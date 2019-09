Quando a Montopoli pisani e fiorentini fecero pace: la rievocazione per la festa medievale

La Città di Montopoli in val d’Arno, uno dei tanti caratteristici borghi della nostra bella Toscana, il 14 e 15 Settembre 2019 tornerà indietro di 690 anni con la manifestazione “Montopoli Medioevo 2019” 46a Rievocazione storica e disfida con l’Arco.

L’associazione Pro Loco di Montopoli da ben 46 anni organizza una delle manifestazioni più antiche e belle nel suo genere: dal pomeriggio del Sabato e per tutta la Domenica sarà possibile rivivere l’affascinante e misteriosa atmosfera medievale grazie ad una ricostruzione storica attenta ed uno scenario suggestivo che farà da cornice alla storica “disfida” con l’arco, nella quale si sfideranno le contrade del “Perinsù” e del Peringiù”.

Ogni anno, in questi due giorni, viene ricordato un avvenimento importante accaduto nel nostro territorio che, nel medioevo, era sicuramente un castello molto importante tanto da ricevere dal Boccaccio l’appellativo di castello insigne.

Questo anno ricorre il 690° anniversario della Pace di Montopoli, un avvenimento unico per l’epoca; Montopoli infatti, il 12 Agosto 1329, vide arrivare delegazioni da Pisa, Firenze, Pistoia, Prato, Massa, S. Gimignano, Volterra, Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Collegalli, Colle Val d’Elsa per firmare l’importante trattato di Pace.

Della pace di Montopoli narrano il Villani, il Tronci, il Dal Borgo, Lorenzo Aulo Cecina, il Lami. Il testo originale del trattato è conservato nell’Archivio di Stato di Firenze, ma una copia integrale del testo si può trovare nella raccolta di diplomi pisani del Dal Borgo del 1765, e negli Annali Pisani del Tronci.

Nel mese di Giugno scorso la Pro Loco ha organizzato un interessante convegno sull’argomento.

La Pace di Montopoli si inserisce nel contesto dei momenti successivi alla morte di Castruccio Castracani, Signore di Lucca, l’abile condottiero che al soldo dei ghibellini Pisani e dell’Imperatore, aveva messo a ferro e fuoco la Toscana, devastando le campagne, assediando e distruggendo tanti Castelli.

I Pisani nel 1329, dopo la morte dell’Imperatore e scomunicati anche dal Papa, decisero di cercare la Pace con i Fiorentini e con gli altri Castelli della Toscana. Tra tutti i Comuni della Toscana venne scelto Montopoli come sede per la firma di questo importante trattato.

“Quest’anno ricorre il 690° anniversario della Pace di Montopoli, un avvenimento unico per l’epoca. Il ‘castello insigne’, come lo chiama il Boccaccio, era conteso fra Firenze, Pisa e Lucca, con guerre continue e tumultuose. Fu la sede scelta per la firma di questo importante trattato, che gettò le basi per una pace duratura. Vi giunsero delegazioni da Pisa, Firenze, Pistoia, Prato, Massa, San Gimignano, Volterra, Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di sotto, San Miniato, Collegalli, Colle Val d’Elsa – ha ricordato il sindaco Giovanni Capecchi – Rievochiamo l’evento storico, ma rinnovando questo trattato gli diamo anche un significato simbolico di tolleranza, di rispetto degli altri e delle diversità. In occasione dell’investitura degli arcieri quest’anno faremo un verbale, con l’atto di consegna del palio, che resterà agli atti del comune. Inoltre, per riaffermare il valore della tutela ambientale, sarà plastic free”.

“Organizzare questa manifestazione è un’emozione indescrivibile. Quest’anno i visitatori appena entrati verranno catapultati nel 1329, come trasferiti da un portale – spiega la presidente della Pro loco, Serena Nazzi – Cercheremo di ricreare non solo la vita del castello con arti e mestieri, taverne, dame e cavalieri, musici e sbandieratori, giullari, streghe, falconieri. La scelta di farlo plastic free è un impegno importante, sia dal punto di vista economico, che organizzativo, specie per un’associazione come la nostra”.

“E’ un biglietto da visita importante, un appuntamento atteso da quarantasei anni sia da chi viene da fuori, sia per il ruolo che svolge nella nostra comunità – ha commentato Valerio Martinelli assessore alle attività produttive e lavoro – Ha una ricaduta economica notevole sul territorio e interessa le attività commerciali. Sul solco della scelta ambientale plastic free, pensiamo quest’anno possa essere un ottimo inizio per svilupparla e migliorarla ulteriormente”.

“Anno dopo anno amministrazione comunale e Pro loco sono riuscite a costruire una manifestazione che coinvolge tutto il paese - ha affermato il consigliere regionale Andrea Pieroni – E’ anche un modo per far riscoprire la propria storia anche ai più giovani”.

“Montopoli è una delle manifestazioni più antiche e conosciute, grazie anche all’impegno della Pro Loco che la segue nei più minimi dettagli. Non sempre questo accade – ha osservato la consigliera regionale Fiammetta Capirossi, presidente dell’associazione toscana rievocazioni storiche – Sono associazioni che devono affrontare problemi importanti, quali le nuove normative in tema di sicurezza, che hanno messo in forse molte iniziative, per le quali sono necessarie risorse importanti”.

