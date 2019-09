Nottissima è Classica, a Empoli la festa della cultura è interamente gratuita

Nottissima continua il suo viaggio verso le atmosfere classiche (e non solo) per la nona edizione in programma sabato 14 settembre dalle 18.30 fino a tarda notte. Le istituzioni musicali del territorio (Centro Studio Ferruccio Busoni, Cam, Empoli Jazz) dialogano con quelle culturali (biblioteca Renato Fucini, musei civici, Giallo Mare Minimal Teatro) per la festa della cultura.

Oltre 100 tra musicisti, attori e artisti parteciperanno alla festa, nelle piazze più note (piazza della Vittoria con la cover band Killer Queen e il dj set di Radio Sei Sei Vintage a cura di Emiliano Geri, piazza Farinata con il concerto del nonetto del Maggio Musicale Fiorentino, piazza del Popolo con l'orchestra del Cam) e negli angoli meno conosciuti (via delle Murina con la mostra-installazione Contrabbassi, vicolo della Gendarmeria con il progetto artistico Blue Notes). E ancora ci saranno concerti più ridotti ma non per questo di minore caratura nei chiostri della Collegiata e degli Agostiniani, per non parlare dello spazio dedicato ai bambini in largo della Resistenza.

Alla presentazione in municipio sono intervenuti il sindaco Brenda Barnini, l'assessore alla cultura Giulia Terreni, Vania Pucci di Giallo Mare Minimal Teatro, il presidente del Centreo Busoni Luciano Ferri, il direttore della biblioteca di Empoli Carlo Ghilli.

"Questo è l'evento a cui siamo più legati - ha commentato Barnini -, è il risultato dell'impegno delle principali istituzioni culturali della nostra città, non è l'acquisto di un pacchetto preconfezionato ma il grande lavoro di tessitura per questa notte speciale. Dall'inizio nel 2011 a oggi sono successe tante cose, è aumentata la fame e l'offerta di appuntamenti culturali. Sfociare in Nottissima è Classica sembrava all'inizio un azzardo, ma poi questa scelta è stata premiata. Il mio invito è rivolto a bambini e famiglie a partecipare prima dell'inizio della scuola, questa è un'occasione interamente gratuita".

