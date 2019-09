Nuova viabilità a Montopolo di San Casciano: ecco le novità

È prevista domani, mercoledì 11 settembre, l’apertura del nuovo tratto in zona Montopolo. Concluso l’intervento per la messa in sicurezza e la risistemazione della strada di collegamento tra via Montopolo e viale Sandro Pertini, il nuovo tratto sarà transitabile in entrambi i sensi di marcia ed è stato dotato di marciapiedi. “Si tratta di un’infrastruttura attesa da anni, di importanza centrale per lo sviluppo futuro dell’area di Montopolo – dichiara la vicesindaco Elisabetta Masti – il collegamento consentirà una viabilità più fluida e rafforzerà la sicurezza per i veicoli e i pedoni”. L’esecuzione dell’opera pubblica ha comportato alcune modifiche alla viabilità. L’investimento complessivo, messo in campo dall’amministrazione comunale, ha previsto una spesa pari a 280mila euro.

- SENSO UNICO, PERCORSO PEDONALE, AREE DI SOSTA

Per quanto riguarda via Montopolo, nel tratto compreso tra la rotatoria di via XXVII Luglio e il piazzale di ingresso alla palestra, sarà istituito il senso unico. Sono stati già individuati il percorso pedonale e le aree di sosta per i veicoli.

- ACCESSO AL TRANSITO

In via XXVII Luglio non sarà consentito l'accesso ai mezzi pesanti (oltre 3,5 tonnellate), salvo i veicoli autorizzati. In via Montopolo, dall'intersezione con la rotatoria di via XXVII luglio all'ingresso di via dei Fossi, sarà consentito l'accesso soltanto alle autovetture e ai motoveicoli (non ad altri mezzi).

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

