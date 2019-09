Osservatorio per il contrasto dell’illegalità, riaperti i termini per le nomine a Pisa

Sono stati riaperti i termini dell’avviso per la nomina dei componenti dell’Osservatorio per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità, con particolare riferimento alle infiltrazioni mafiose nel territorio e ad eventi corruttivi. Le attività dell'Osservatorio consistono principalmente nello studio dei fenomeni di illegalità, nella promozione di attività finalizzate alla prevenzione di tali fenomeni e nella promozione della legalità e della cultura sociale dell'antimafia. Possono presentare domanda di candidatura personalità di rilievo con pluriennale esperienza lavorativa nel contrasto ai fenomeni di illegalità; studiosi dei fenomeni oggetto di analisi; rappresentanti della società civile impegnati nel contrasto da basso.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 dell’8 novembre. Le domande possono essere presentate per posta ordinaria indirizzata al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, del Comune di Pisa, per pec al seguente indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it, consegnate a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, lungarno Galilei n. 43 –Palazzo Pretorio, nei giorni di apertura (da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30, con apertura pomeridiana martedì e venerdì dalle 15 alle 17). L’avviso è consultabile sul sito web del Comune, nella sezione Comunicazioni del Comune.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

