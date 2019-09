Palio con la Montata, il gozzo vincitore è quello del rione Di Sotto

Grande successo per la 24esima edizione del Palio con la montata di Limite sull'Arno. Sul Lungarno Trento e Trieste e dei Cantieri, ieri sera, gli equipaggi dei quattro Rioni - Di Sopra, Di Sotto, La Castellina e La Punta - hanno dato vita ad una regata emozionante. A bordo dei gozzi marinari ottocenteschi a banco fisso, con otto rematori più il timoniere e il montatore, che deve salire su un canapo a picco sul fiume sulla cui cima si trova la bandierina da staccare, gli equipaggi si sono sfidati per aggiudicarsi l’ambito Palio.

Le imbarcazioni, come da nuovo regolamento, hanno svolto un doppio giro di boa, una con avvio in direzione Empoli e l'altra verso Montelupo, prima di tornare ai canapi e far salire il montatore. Ha vinto il rione Di Sotto, contro il rione Di Sopra, mentre al terzo posto si è classificato La Punta e al quarto La Castellina.

Le premiazioni finali si sono svolte in Piazza Fucini e a consegnare le medaglie, i premi e lo storico Palio sono stati il sindaco Alessandro Giunti, il presidente della Canottieri Limite Filippo Busoni insieme al Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il Consigliere regionale Enrico Sostegni con i rappresentanti istituzionali, sindaci ed assessori, del territorio.

Ieri sera si è svolto anche il mercatino, tra piazza V. Veneto, via Dante, piazza 8 marzo 1944 e via Matteotti: tra street food, birreria artigianale, "Birrarci", l'esibizione di danze caraibiche della scuola Asd Candela di Limite e lo spettacolo degli “Archimossi”.

“E' una grande soddisfazione vedere così tante persone partecipare al Palio e animare le vie del paese. Ringrazio le associazioni per il loro lavoro fondamentale nell’organizzazione, in particolare la Canottieri Limite per il Palio. E’ una bella espressione di identità territoriale che lega in maniera indissolubile le origini della comunità al rapporto con il fiume Arno” commenta il sindaco Alessandro Giunti.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

