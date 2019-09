Piazzale intitolato a Craxi, FdI: "Intitolarlo ad Alfredo Martini"

Qualche giorno fa, il Prefetto di Lodi ha bloccato l'intitolazione di una via del Comune di Sant'Angelo Lodigiano a Bettino Craxi, richiamando per questo le sue vicende giudiziarie e considerando inopportuna l'intestazione.

Una vicenda che ci fa pensare a quello che è successo a Serravalle, dove, il 2 Luglio scorso, la Giunta ha deliberato di intitolare a Bettino Craxi il piazzale/parcheggio tra la palestra comunale e la Scuola Secondaria di Primo Grado “E.Fermi”. Una decisione che ha suscitato da subito polemiche e scontento tra i cittadini e la nostra ferma contrarietà.

Ma, nonostante l'inopportunità, quella decisione è rimasta. Eppure quel parcheggio si trova in un’area che ha già una sua intitolazione (per decisione della precedente Giunta) condivisa da tutta la cittadinanza: Franco Ballerini. Sovrapporre a questa un’altra denominazione sminuisce la precedente, soprattutto perché la scelta del personaggio ne tradisce lo spirito: mentre la figura di Ballerini unisce, la nuova intitolazione - oltre a non aver niente a che fare con lo sport - è divisiva e assai discutibile. Del resto la storia giudiziaria di Craxi la conosciamo tutti.

Come dimostra la decisione del Prefetto di Lodi, meglio davvero non collegare nessuna delle nostre zone alla figura di Bettino Craxi.

Per questo, come Gruppo consiliare, chiediamo al sindaco Lunardi di annullare l’intitolazione, sostituendola magari con un nome affine a quello di Ballerini, quello di Alfredo Martini, già cittadino onorario del Comune di Serravalle Pistoiese.

Gruppo Consiliare

Centrosinistra per Serravalle