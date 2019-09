Pisa saluta commossa Paolo Carrozza, ex vice sindaco: aveva 66 anni

È morto a 66 anni Paolo Carrozza, avvocato, docente di diritto costituzionale e pubblico al Sant'Anna di Pisa, fratello dell'ex ministro dell'Istruzione Maria Chiara. Era malato da tempo. La notizia è giunta in mattinata e subito si sono manifestate grandi attestazioni di vicinanza da parte del mondo della politica e dell'università. Come riporta il gruppo consiliare Pd Pisa, Carrozza è stato vicesindaco della giunta di Paolo Floriani tra il 1994 e il 1998 e si dedicò al "riordino delle Aziende partecipate del Comune e al loro rafforzamento in un quadro di più stretti rapporti di collaborazione" oltre che a implementare "partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche"

Il cordoglio del gruppo consiliare PD: "Uomo di grande cultura"

"La scomparsa di Paolo Carrozza è una grave perdita per tutta la Città.

Paolo è stato un uomo di grande cultura con un ricchissimo bagaglio di studio e con una grande dedizione alle tematiche giuridiche. Averlo conosciuto e frequentato, innanzitutto in Università, ha certamente contribuito ad arricchire il mio patrimonio di conoscenze e di relazioni.

Paolo è stato però anche un uomo impegnato nelle Istituzioni e, come Vicesindaco della Giunta Floriani negli anni 1994-98, ha contribuito alla soluzione di tanti problemi. Come esempio voglio ricordare, da un lato, la cura che dedicò al riordino delle Aziende partecipate del Comune e al loro rafforzamento in un quadro di più stretti rapporti di collaborazione; dall’altro, l’attenzione che ebbe nei confronti dei temi della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche.

Un saluto affettuoso ed un abbraccio commosso, a nome del Gruppo consiliare del PD, a tutti i familiari".

