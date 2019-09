Piscina di Empoli, 300mila euro per il tetto

Sarà risistemato il manto della copertura della piscina comunale di Via delle Olimpiadi. La giunta Barnini ha approvato il progetto di fattibilità dell’intervento mettendo a disposizione 300.000 euro che serviranno per i lavori e per tutto gli oneri legati al cantiere. Si tratta del primo passo verso la realizzazione dell’intervento che rappresenta una risposta alle esigenze di una struttura sportiva molto frequentata dalla cittadinanza, non solo empolese. In passato, dopo episodi atmosferici di forte intensità, si sono registrate infiltrazioni all’interno della piscina, in particolare dentro gli spogliatoi. Questo a causa della conformazione del tetto e anche della sua vetustà. Progettato dall’architetto Mauro Ristori, recentemente scomparso, l’impianto sportivo risale a metà anni ’70 e quindi ha bisogno di un importante intervento di ripristino del manto di copertura.

"Il bisogno di questo intervento di manutenzione straordinaria era stato più volte evidenziato da parte dell’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi. Durante la scorsa campagna elettorale – spiega il sindaco Brenda Barnini – in un incontro molto partecipato con genitori, associazioni e operatori che utilizzano la piscina avevo preso l’impegno di intervenire il prima possibile nel nuovo mandato. Oggi stiamo mantenendo quell’impegno".

Nelle prossime settimane l’ufficio tecnico provvederà a redigere i progetti, definitivo ed esecutivo, per poi dare il via alla procedura di gara con l’obiettivo di aggiudicare i lavori entro il 2019 e vederli partire nella prossima primavera.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

