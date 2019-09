Private banking, all'Hotel Tornese l'evento esclusivo organizzato da Cassa di Risparmio di Volterra

Grande riscontro di pubblico per l’incontro di educazione finanziaria, rivolto alla clientela private, organizzato dalla Cassa di risparmio di Volterra in collaborazione con ANIMA Sgr, l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 184 miliardi di euro e più di un milione di clienti.

Dopo i saluti del Vice Presidente della CRV, Giorgio Ghionzoli,che ha sottolineato il ruolo fondamentale della Cassa come banca del territorio, si è svolta la tavola rotonda moderata dal vice direttore generale della Cassa Stefano Pitti, che ha visto confrontarsi il giornalista Marco Lo Conte– che si occupa di finanza personale e previdenza da oltre 20 anni, oggi responsabile del team di social media del Sole 24 Ore e columnist di Plus 24- e Fabrizio Carenini, responsabile reti bancarie di Anima Sgr. Un confronto chiaro e trasparente che ha mostrato, da una parte,il punto di vista del giornalista finanziario e dall’altra le tesi e le soluzioni del risparmio gestito. Un incontro che a tutti i partecipanti ha offerto l’opportunità di acquisire maggiore consapevolezza nel prendere le proprie decisioni di investimento e risparmio, soprattutto in termini di una corretta pianificazione patrimoniale di medio/lungo termine.

“Il momento politico ed economico attuale è particolarmente complesso, per questo come addetti ai lavori riteniamo che sia sempre più necessario migliorare la consulenza patrimoniale offerta agli investitori, parlando loro sempre più di soluzioni a 360°, che vadano a soddisfare i bisogni di risparmio e investimento ma anche nell’ottica di una corretta pianificazione assicurativa e previdenziale, considerata la cronica sottoassicurazione del paese Italia e le tendenze demografiche in atto”, afferma il VDG Pitti che continua “soluzioni che vanno condivise con le persone, affiancandole nei loro progetti di vita, rendendole sempre più consapevoli delle scelte che andranno a fare; ecco perché da anni la CRV con il programma Valore porta l’educazione finanziaria nelle varie città e cittadine della Toscana, rendendo accessibile e alla portata di tutti il confronto diretto con esperti della materia e attori del mondo finanziario ed assicurativo”.

In chiusura il DG della Cassa, Stefano Picciolini, ha voluto prima di tutto ringraziare Carenini e Lo Conte per l’interessante dibattito, per la loro competenza e chiarezza espositiva ed ha poi ribadito il ruolo di banca del territorio e per il territorio della CRV, una banca da sempre vicina alle famiglie e alle piccole e medie imprese con soluzioni “su misura” per aiutarle nel raggiungimento degli obiettivi e nel soddisfacimento dei bisogni.

Fonte: Cassa di Risparmio di Volterra Spa

