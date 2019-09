Ai domiciliari, esce per una passeggiata: nei guai 40enne

Doveva essere in casa ai domiciliari, ma lo hanno beccato mentre faceva una passeggiata. Un 40enne è stato sorpreso dai carabinieri in giro per Rapolano Terme ed è stato nuovamente arrestato: adesso sarà il Tribunale di Sorveglianza di Siena a decidere se confermare la misura cautelare o aggravarla. L'uomo, pregiudicato di origini albanesi, doveva rimanere in casa e uscire solo in determinati orari, sempre sotto sorveglianza. Una pattuglia, però, lo ha visto mentre passeggiava per via Provinciale e lo ha messo in manette.

