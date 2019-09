Ruba mentre è in permesso dai domiciliari: in manette 38enne

Recentemente sottoposta agli arresti domiciliari è stata sorpresa a rubare proprio durante un periodo di permesso concesso per assentarsi da casa.

L’episodio è successo ieri mattina in un ristorante in centro dove la Polizia di Stato ha arrestato una fiorentina di 38 anni già nota per diversi reati contro il patrimonio.

A seguito di uno di questi, nel luglio scorso, era finita agli arresti domiciliari; tuttavia, nonostante il provvedimento, la 38enne era nuovamente finita nel mirino degli investigatori della Squadra Mobile di Firenze.

Gli inquirenti stavano indagando proprio su alcuni furti, verosimilmente messi a segno dalla stessa persona, all’interno di locali adibiti a spogliatoi di esercizi commerciali e alberghi cittadini.

In particolare, visionando le immagini della videosorveglianza di un albergo del centro storico, gli agenti avevano riconosciuto l’arrestata, ritenuta responsabile del furto di un portafoglio (con oltre 400 euro in contanti) avvenuto pochi giorni fa negli spogliatoi della struttura.

Così ieri mattina i “Falchi” della Questura di Firenze l’hanno individuata e seguita dalla zona di viale Amendola. Il pedinamento è durato più di un’ora e si è alternato anche a bordo di mezzi di trasporto pubblico.

Una volta scesa dall’autobus in via della Colonna, i suoi spostamenti sono stati monitorati minuziosamente; dopo aver visitato diversi posti, tra i quali anche un albergo, la donna è entrata dentro un ristorante per poi riuscirne frettolosamente dopo alcuni minuti.

La polizia ha subito accertato che da un armadietto degli spogliatori del ristorante erano stati portati via una trentina di euro. Anche altri armadietti risultavano a soqquadro.

La donna è stata raggiunta ed è finita subito in manette.

