Rubò in sala bingo 7 anni fa, arrestato a San Gimignano

Stamattina a San Gimignano i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 55enne di Piancastagnaio, residente a Poggibonsi, già gravato da precedenti denunce, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 3 settembre dal Tribunale di Siena. Sulle sue spalle grava la pena residua di 2 anni 4 mesi e 23 giorni di reclusione, poiché riconosciuto colpevole della rapina, commessa in Monteriggioni il 16 novembre 2012 e ricostruita dai Carabinieri dopo qualche settimana d’indagini. In quella circostanza, uno sconosciuto armato con un coltello di cucina e col volto travisato, dopo aver messo in fuga la cassiera, aveva sottratto dalla cassa della locale Sala Bingo la somma contante di 1.800 euro. L’arrestato, dopo la redazione degli atti e la notifica del provvedimento, è stato tradotto presso casa di reclusione di San Gimignano.

Tutte le notizie di San Gimignano