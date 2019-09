Imprese e associazioni a confronto con le scuole, incontro a Fucecchio

Per promuovere l’offerta formativa che il territorio rivolge alle scuole, l’Amministrazione Comunale organizza l’iniziativa “LA SCUOLA IN COMUNE”, che si svolgerà nelle mattine dei giorni 12 e 13 settembre, dalle 9 alle 12,30 nei locali dei servizi situati nel Parco Corsini, a partire dall'Auditorium La Tinaia, dove saranno presenti servizi, imprese ed associazioni per la presentazione dei progetti.

L’iniziativa è rivolta ai dirigenti e ai docenti delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado.

Durante le due mattine saranno presenti i referenti e gli operatori dei servizi (museo, biblioteca ragazzi e ludoteca, Informagiovani, Centro Giovani) e le associazioni del territorio, per presentare le loro proposte.

“Lo scopo di questa iniziativa - spiega Emma Donnini, vicesindaco e assessore all’istruzione del Comune di Fucecchio - è quello di creare un’occasione unica per illustrare tutta l’offerta dei percorsi didattici per l’anno scolastico 2019-2020 e stabilire un proficuo confronto con gli insegnanti. Per l’occasione verranno proposti anche dei momenti formativi per gli insegnanti su varie tematiche, presso Auditorium, Biblioteca, Museo e Frantoio”.

Le due mattinate sono state organizzate in modo da consentire a tutti i docenti di poter usufruire dell'offerta formativa. Pertanto, il 12 settembre, l’iniziativa sarà rivolta principalmente ai docenti delle scuole per l’infanzia e primarie della Direzione Didattica, mentre il 13 Settembre è rivolta ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Montanelli Petrarca” (infanzia, primarie e medie) e a quelli dell’Istituto superiore “A. Checchi”.

