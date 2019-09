Scuole plastic free, la decisione a Lastra a Signa

Borracce in alluminio a tutti gli studenti delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado del territorio per contrastare l’utilizzo della plastica monouso nelle scuole. Il progetto è frutto di un accordo tra l’amministrazione comunale e Publiacqua che ha deciso di fornire le borracce per le prime classi delle scuole primarie. Il Comune ha voluto estendere l’iniziativa finanziando a proprie spese la distribuzione anche a tutte le altre classi delle primarie e a tutti gli studenti delle scuola secondaria di primo grado per un totale di 1.345 studenti.

La distribuzione partirà nei prossimi mesi, l'amministrazione comunale ha già ordinato le borracce che sono riconoscibili e personalizzate con il logo dell’azienda che gestisce il servizio idrico e del Comune.

“Si tratta di un progetto altamente educativo – ha spiegato il sindaco Angela Bagni- che abbiamo deciso di estendere, investendo 3.600 euro, a tutti i ragazzi delle elementari e delle medie e che si aggiunge alle tante iniziative sul tema ambientale che come Comune promuoviamo ogni anno. Il prossimo step sarà ridurre la plastica anche nelle mense scolastiche del territorio”

“Questa iniziativa – hanno aggiunto l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni insieme all’assessore all’istruzione Matteo Gorini - ha l’obiettivo di favorire la diminuzione dell’utilizzo della plastica, una pratica che deve partire necessariamente dalle giovani generazioni e quindi dalla scuola, un messaggio mirato al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema”.

