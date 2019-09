Seby Mangiameli in concerto a Empoli alla Fondazione Vincenzo Chiarugi

Arriva a Empoli il cantautore siciliano Seby Mangiameli con il tour “Il Viaggio” che lo sta portando in tutta Italia per presentare al pubblico l’ultimo CD.

Mercoledì 18 settembre, alle 17.00, l’artista si esibirà presso la Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli (Via Guido Monaco 23, Empoli), in un evento speciale ad ingresso gratuito. Già dalle primissime tappe il tour si è imposto all’attenzione del pubblico e della stampa nazionale per il valore e lo spessore della proposta musicale di Mangiameli, da sempre legato alla canzone d’autore e a quella etno-folk-jazz, ovvero la cosiddetta musica del mondo (world music), con sonorità in cui si apprezzano le radici mediterranee, ma anche le influenze argentine e balcaniche.

Premiato più volte nel corso della sua trentennale carriera, è considerato da molti un possibile erede di De André nell’attuale panorama musicale del cantautorato colto italiano. Con il suo gruppo, i “Tedranura”, ha ricevuto molti riconoscimenti, tra cui il premio all’Enna Festival e al Festival Città di Caltanissetta, in cui gli è stato assegnato anche il premio per il miglior testo consegnatogli da Gino Paoli.

L’avvio del tour nazionale del 2019 coincide con l’uscita del nuovo album co-prodotto con l’amico Giuseppe Matarazzo e arrangiato con la collaborazione del chitarrista Salvo Amore. Dopo l’appuntamento alla Chiarugi, Mangiameli proseguirà la tournée con concerti in Emilia Romagna, Umbria e Lazio.

Fonte: Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli

