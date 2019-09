Tre scudetti rosa per la Toscana junior

Al titolo conquistato da Noemi Basiletti nell'under 13 femminile disputato sui campi del Ct Lucca arriva un doppio titolo italiano in singolare per la Toscana, sempre tutto al femminile. Scudetto per Anna Paradisi nell'under 14 e per Beatrice Ricci nell'under 16. Anna Paradisi (Match Ball Firenze) conquista il titolo italiano under 14 femminile superando in finale Federica Urgesi per 62 61. Grande soddisfazione per l'At San Vincenzo che ha ospitato la manifestazione in collaborazione con il Garden Resort.

La numero uno del seeding ha sconfitto in finale Federica Urgesi e così può festeggiare un'altro titolo italiano dopo quello under 12 femminile. "Siamo davvero contenti di questa settimana che ci ha resi protagonisti - spiega il presidente dell'At San Vicenzo Andrea Fulceri - la vittoria della toscana Anna Paradisi è il fiore all'occhiello come la presenza della nostra Noemi Basiletti" Al Tennis Rovereto si sono disputati i campionati italiani di categoria Under 16 femminile: e lo scudetto è stato conquistato da Beatrice Ricci (Tc Prato, 2.6) e numero due del tabellone, che in finale ha sconfitto per 63 60 Giorgia Pedone (2.5), quinta testa di serie. La giocatrice biancazzurra, accompagnata dal maestro Andrea Chiocchini, ha fatto la doppietta tricolore infatti in coppia con la perugina Matilde Paoletti (2.4) ha vinto anche il titolo in doppio, confermando il loro ruolo di favorite numero uno, superando 62 61 il duo Jennifer Ruggeri (2.4) e Camilla Zanolini (2.4), seconde teste di serie. A breve il via alla serie A con ben otto squadre toscane ai nastri di partenza del campionato di A1 e A2. Nell'A1 maschile Tc Prato e Tc Italia in A1 femminile Tc Prato, Ct Lucca e Ct Siena. mentre nell'A2 maschile: Ct Sinalunga, Tc Pistoia e Match Ball Firenze. Ad iniziare la serie A sarà l'A2 domenica 6 ottobre. La Toscana potrà contare su tre formazioni: nel girone 1 il Tc Pistoia, nel girone 2 il Match Ball Firenze e nel girone 4 il Tc Sinalunga. Nella prima giornata il Tc Pistoia giocherà contro la CoopPesaro fuori casa, il Match Ball Firenze in casa contro il Tc Rungg Bolzano mentre il Tc Sinalunga sarà al Tc Canottieri Casale. La settimana successiva parte la serie A1 con due squadre maschili: Tc Prato e Tc Italia. La formazione di Forte dei Marmi è stata inserita nel girone 1 mentre la formazione laniera nel raggruppamento 4. Esordio in casa per il team del maestro Sergio Marrai contro Tc Crema e sempre tra le mure amiche, sui campi di via Firenze, l'esordio per il team biancoazzurro contro il Ct Maglie. Al femminile Tc Prato nel girone 1 con prima gara esterna a Lumezzane mentre nel girone 2 si ritrovano insieme Ct Lucca e Ct Siena che avranno subito il derby a Vicopelago domenica 13 ottobre.

Fonte: Ufficio Stampa

