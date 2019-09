Cadde dal terrazzo per cedimento della ringhiera, le terapie funzionano

Le terapie stanno funzionando nei confronti del 19enne inglese precipitato da un terrazzino al terzo piano di un condominio di via San Gallo a seguito del cedimento della ringhiera. Il giovane si sarebbe aggrappato dopo aver scavalcato la suddetta ringhiera per recuperare in paio di cuffiette da smartphone nella notte tra domenica e lunedì scorso. Ora si trova al trauma center dell'ospedale fiorentino di Careggi, con vari traumi in diverse parti del corpo dopo la caduta dall'altezza di 8 metri.

Tutte le notizie di Firenze