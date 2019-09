Var Group si espande nel Cloud, acquisito il 20% dell'azienda padovana Zero12

Var Group, partner per l'innovazione delle imprese con fatturato di 343 Milioni di € e parte del Gruppo SeSa (quotato sul segmento Star di Borsa italiana), stringe una partnership con Zero12, azienda padovana con un fatturato di € 1,9 milioni e un giovane team formato da 15 esperti che progettano e realizzano soluzioni Cloud basate su tecnologie Amazon.

L’alleanza prevede l’acquisizione da parte di Var Group del 20% del capitale sociale di Zero12, una delle primissime aziende a credere nel Cloud come leva per il cambiamento culturale delle imprese. Zero12 è diventata uno dei partner principali di Amazon Web Services, affiancando prestigiosi brand nei settori più importanti del Made in Italy e realizzando progetti cloud che favoriscono l'internazionalizzazione delle aziende e l'engagement dei clienti. Questa partnership si inserisce in una strategia di investimento che consente di rafforzare ed estendere le competenze già presenti in Var Group all'interno della propria divisione CloudForce.

Zero12 ha realizzato numerose soluzioni innovative: nell’Automotive, per esempio, ha elaborato la possibilità di identificare un veicolo ovunque esso si trovi per inviare dei soccorsi in caso di necessità in tempi brevi; nel settore Fashion & Luxury ha sviluppato un progetto che permette di utilizzare la realtà aumentata per creare nuove esperienze di acquisto e, in ambito sportivo, ha usato la tecnologia per creare nuove forme di allenamento e di training. Ha inoltre realizzato progetti di predictive maintenance nel settore manifatturiero, applicazioni mobile per rendere l’esperienza utente sempre più coinvolgente e soluzioni di videoanalisi sia in ambito security sia nel settore retail, il tutto sfruttando la piattaforma Amazon Web Services.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Zero12 – ha affermato Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group - un team di esperti unico con il quale daremo vita a servizi all’avanguardia per le aziende che vogliono innovare, integrando le loro competenze Cloud con la nostra profonda conoscenza dei più importanti settori del Made in Italy. Il Cloud Computing è la leva per la trasformazione digitale delle imprese italiane, un acceleratore per lo sviluppo di nuove soluzioni per l’analisi dei dati, per l’interconnessione di oggetti e per l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale. Continuiamo ad investire per sostenere la trasformazione digitale dei nostri 10.000 clienti in tutta Italia".

“Da questa sinergia ci aspettiamo una crescita importante in termini di penetrazione del mercato e diffusione della cultura digitale con al centro il Cloud Computing che è in rampa di lancio nel mercato italiano - ha affermato Stefano Dindo, CEO di zero12 - e soprattutto siamo entusiasti di unire le nostre competenze con quelle del gruppo al fine di permettere alle aziende progettare finalmente degli ecosistemi digitali in grado di rompere i silos presenti nelle aziende utilizzando la tecnologia come leva al cambiamento. Questa partnership commerciale e strategica rappresenta da un lato un'opportunità unica per integrare soluzioni IT e rafforzare la presenza sul territorio, dall’altro l’istituzione di un’organizzazione innovativa e avanzata, che si costituirà come importante punto di riferimento”.

Il prossimo 3 ottobre Francesca Moriani e Stefano Dindo, Var Group e Zero12, danno appuntamento a imprenditori, professionisti ed esperti a Villa Italia in via San Marco, 51 a Padova all’incontro dedicato alle Metodologie, tecnologie e cultura per un’azienda Data Driven

Fonte: Ufficio stampa

