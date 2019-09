Villa Bibbiani, passeggiata nel parco botanico fino al Montalbano

Un percorso tanto atteso per celebrare le bellezze del territorio. La passeggiata trekking, in programma domenica 15 settembre, passerà dalla meravigliosa Villa di Bibbiani, grazie alla disponibilità della nuova proprietà, per ammirarne l'architettura, i giardini e il meraviglioso parco botanico. E' infatti rinomato il parco storico botanico, che nel tempo è stato qui realizzato, frutto delle importazioni esotiche a cura del proprietario il marchese Cosimo Ridolfi, politico ma anche esperto agronomo.

Il percorso proseguirà poi sul Montalbano per scoprire i tesori del nostro territorio: Chiesa di Pulignano, Castra, nella stessa giornata la tradizionale Fierucola giunta alla 30° edizione: storie e luoghi delle nostre origini. Possibilità di rientro da Castra con le navette disponibili per la Fierucola.

Ritrovo: ore 9.00 inizio accesso carrabile al Parco Archeologico di Montereggi ( Via Provinciale Limitese, 2, Limite Sull'Arno FI).

Pranzo al sacco, acqua a cura dei partecipanti. E' possibile prenotare il pranzo a Castra, preparato dall' Associazione Castra Civico 50, al prezzo di 10 € su prenotazione al momento iscrizione. Uno spuntino gentilmente offerto da Sezione Soci Coop di Empoli, sarà consegnato al momento iscrizione/partenza. Percorso Escursionistico e lunghezza complessiva circa 7 Km sino a Castra, dislivello totale +340 m . Possibilità di rientro a piedi dopo pranzo totale 12 km. Contributo di partecipazione € 5.00, gratis <7 anni

L’iniziativa si svolge grazie al Comune di Capraia e Limite in collaborazione con Proloco Capraia e Limite, sezione soci unicoop Empoli, Toscana Hiking Experience, UISP- Comitato Empoli-Valdelsa e Associazione Castra Civico 50.

Per iscrizioni/prenotazioni/informazioni, scrivere a riccardo@toscanahiking.it oppure telefonare a Riccardo 3494717985.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Capraia e Limite