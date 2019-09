Visita alla Sagrestia Nuova di Michelangelo per il 'mezzo millennio' di Cosimo I

Una suggestiva visita alla Sagrestia Nuova di Michelangelo, guidata dalla direttrice del Museo delle Cappelle Medicee Monica Bietti e dedicata all’allestimento voluto da Cosimo I. E poi l’avvio della seconda parte del ciclo di conferenze “Cosimo I Mezzo Millennio”, promosso dall’Accademia delle Arti del Disegno (istituzione fondata dallo stesso Cosimo I nel 1563) e curato da Carlo Francini che proseguirà fino alla fine dell’anno. Sono due degli eventi in programma questa settimana nell’ambito delle celebrazioni del 500esimo anniversario dalla nascita di Cosimo I e Caterina de’ Medici promosse dal Comune di Firenze insieme a numerose e importanti istituzioni cittadine (www.500cosimocaterina.it).

Giovedì 12 settembre, alle ore 15.30, si svolgerà il terzo di quattro appuntamenti che faranno da preludio al convegno dedicato a Cosimo I de’ Medici in programma il prossimo 11 dicembre presso il Museo di Casa Martelli e presso la Basilica di San Lorenzo. “Cosimo I e l’allestimento della Sagrestia Nuova di Michelangelo” è il titolo della visita al Museo delle Cappelle Medicee e in particolare nella Sagrestia Nuova di Michelangelo, a cura di Monica Bietti, direttrice del Museo delle Cappelle Medicee. Michelangelo aveva lasciato incompiuta la Sagrestia Nuova di San Lorenzo con le opere scultoree prive di una collocazione definitiva e fu proprio Cosimo I a far progettare e realizzare l’attuale disposizione dei capolavori dedicati alla memoria dei suoi avi.

Sempre all’impulso del granduca si deve la destinazione della Sagrestia Nuova a prima sede dell’Accademia delle Arti del Disegno. Segni tangibili del vasto programma rinnovatore di Cosimo nel complesso di San Lorenzo sono evidenti anche nella commissione di nuove opere (la decorazione dell’abside della chiesa da parte di Pontormo o la statua dedicata a Giovanni dalle Bande Nere realizzata da Baccio Bandinelli) e nell’apertura al pubblico della Biblioteca Medicea Laurenziana. La visita è libera e inclusa nel biglietto d’ingresso al Museo delle Cappelle Medicee (biglietto intero: euro 8,00, biglietto ridotto per giovani tra i 18 e 25 anni: euro 2,00).

Il convegno (e le visite che lo precedono), a cura di Monica Bietti ed Emanuela Ferretti, è promosso dai Musei del Bargello in collaborazione con la Biblioteca Medicea Laurenziana, la Basilica di San Lorenzo, l’Opera Medicea Laurenziana e dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze.

Venerdì 13 settembre all’Accademia delle Arti del Disegno ripartono gli incontri di “Cosimo I Mezzo Millennio”, che proseguiranno fino alla fine dell’anno toccando una pluralità di temi, da quello dei giardini e delle fortificazioni ad aspetti più singolari, come la riesumazione del corpo di Cosimo dalle Cappelle Medicee di San Lorenzo, avvenuta negli anni scorsi, o il rapporto della sua corte con la cabala ebraica. Nella conferenza del 13 settembre, tenuta da Nicoletta Lepri, si parlerà de “Le feste del 1565” legate al matrimonio di Francesco I con Giovanna d’Austria: un momento importante per Firenze e per Palazzo Vecchio, con il cortile di Michelozzo riadattato grazie alle decorazioni pittoriche volute dalla “squadra” capitanata da Giorgio Vasari. L’appuntamento è alle 17.30 (Sala delle Adunanze, dell’Accademia delle Arti del Disegno, via Orsanmichele 4, ingresso libero).

