Abbandonano rifiuti a Firenze, multati in due: una è di Castelfiorentino

Sono stati individuati e multati grazie agli scatti della fototrappola. Sono i responsabili di due abbandoni di rifiuti avvenuti a fine agosto in via San Bartolo a Cintoia. Gli agenti del distaccamento dell'Isolotto della Polizia Municipale hanno infatti visionato le immagini della fotocamera posizionata in via San Bartolo a Cintoia individuando i responsabili. Si tratta di un 50enne fiorentino e una cittadina straniera residente a Castelfiorentino che abbandonato accanto ai cassonetti rispettivamente un baule di legno e un ventilatore. Per entrambi è scattata la sanzione da 166 euro per violazione del Regolamento Smaltimento Rifiuti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

