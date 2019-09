Alfer Porte e Finestre al tuo servizio per porte, finestre e molto altro

Porte e finestre hanno un ruolo essenziale nella protezione della tua casa e nel benessere della famiglia che vive tra le mura domestiche. Alfer Porte e Finestre di Castelfiorentino (via Ugo La Malfa, 9 - Località Pesciola) lo sa bene e ne ha parlato quest'oggi in diretta su Radio Lady durante la trasmissione Buongiorno Lady. Ai microfoni di Cristina Ferniani erano presenti i due soci dell'azienda Stefano Taddei e Marco Papucci, titolari dell'impresa che dal 1986 offre consulenza e aiuto ai privati per il vasto mondo degli infissi. "In oltre trent'anni abbiamo installato oltre 98.000 elementi in tutta la Toscana sempre con l’unico obiettivo di fare bene il nostro lavoro e fare in modo che i nostri clienti siano sempre soddisfatti", commentano.

Non solo porte, non solo finestre

Alfer Porte e Finestre è dedicata alla produzione e posa in opera di tantissimi prodotti. Pensiamo alle classiche porte e finestre, come pure alle grandi vetrate per chi deve illuminare vasti spazi o porte blindate per chi durante la notte vuole dormire sonni tranquilli. Alfer si occupa delle persiane in legno o alluminio come pure delle tapparelle avvolgibili o ancora dei portoni basculanti per i garage. Tutti gli 'ingressi' della tua casa, del tuo ufficio, del tuo negozio sono in buone mani se affidati ad Alfer Porte e Finestre.

Meglio rivolgerti ad Alfer Porte e Finestre se...

- Devi sostituire i tuoi infissi perché devi rinnovare la tua casa

- Stai affrontando una ristrutturazione importante

- Hai problemi di muffa spifferi e condensa

- Hai in mano preventivi incomprensibili e non riesci a decidere

La consulenza prima di tutto

Stefano Taddei e Marco Papucci dirigono un team di tecnici che mettono a disposizione una professionalità di oltre 20 anni di servizio. Per questo, conoscendo da tempo la materia, hanno investito in risorse umane per mettere a disposizione del privato che li contatta il loro tempo e la loro consulenza. Ogni anno vengono investite tra le 200 e le 300 ore di formazione "perché la base della riuscita di un buon lavoro parte principalmente dalla conoscenza della materia e dalla progettazione".

"Quando un cliente ci contatta - spiegano -, non vogliamo necessariamente dargli una finestra. Al primo incontro in showroom capiamo qual è il problema (che si tratti di spifferi, di condensa, di muffa o altro), dopo ci sarà un sopralluogo alla casa, se si tratta di una ristrutturazione, o al cantiere, se si tratta di una nuova costruzione. In quest'ultimo caso, facciamo un incontro preliminare con tutti gli attori (impresa edile, marmista, ecc) per intervenire al meglio".

Le 5 cose che devi assolutamente sapere per non buttare via i tuoi soldi

Questo il nome della pratica guida che Alfer Porte e Finestre mette a disposizione dei clienti. E questa è la logica che guida Stefano, Marco e i loro dipendenti nel lavoro di tutti i giorni. Nelle prossime puntate in onda su Radio Lady verranno affrontati i problemi principali di un cattivo funzionamento di porte o finestre. Un esempio che può riguardare tantissimi lettori: il termosifone posizionato sotto la finestra. Nel caso in cui l'infisso sia di vecchia generazione, è possibile che gli spifferi facciano da 'contrappeso' con l'aria calda che arriva dal basso. Ma se arriva una finestra nuova, può formarsi della condensa e in seguito della muffa. Come risolvere questa situazione? Continuate a seguirci su Radio Lady e su gonews.it oppure contattate già da ora Alfer Porte e Finestre.

I contatti

Puoi visitare il sito Alferinfissi.it, la pagina Facebook Alfer, oppure prendere un appuntamento allo 0571/629228 o ancora scrivere una mail a info@leportedialfer.it

Ricordiamo che Alfer Porte e Finestre ha la sede in via Ugo La Malfa 9 a Castelfiorentino, zona industriale Pesciola.

Alfer Porte e Finestre opera in tutta la Toscana.