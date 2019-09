Chiesto il rinvio a giudizio dell'ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin per concorso in omicidio colposo in seguito all'alluvione del 2017, a quasi 2 anni esatti dal tragico evento che causò 8 morti. Il fatto avvenne tra il 9 e il 10 settembre. La procura di Livorno ha chiesto il processo anche per l'ex responsabile della protezione civile comunale ed ex comandante della polizia municipale della città toscana Riccardo Pucciarelli. A gennaio 2020 ci sarà l'udienza preliminare.

