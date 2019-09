Grave incidente sul lavoro per un 58enne, che si è amputato un braccio mentre lavorava a un tornio in un'officina meccanica. Il fatto è avvenuto quest'oggi a Massa e per lui sono intervenuti automedica, ambulanza ed elisoccorso. Il ricovero è avvenuto per via aerea all'ospedale Cisanello di Pisa. Presenti anche operatori della Asl e i carabinieri. L'operaio ha riportato anche un trauma facciale.

Tutte le notizie di Massa