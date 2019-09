I campioni del TNT Empoli a Nottissima

Sabato 14 settembre alle 18.30 al ‘Vinegar’ in piazza della Vittoria, tre big del T.N.T. Empoli parteciperanno a una conferenza stampa per illustrare il progetto dell’avviamento al nuoto agonistico, lanciato dalla società biancazzurra e rivolto a bambine/bambini nati dal 2010 al 2013, che avranno il privilegio di affiancarli in vasca. Interverranno alla serata il fuoriclasse delle gare in acque aperte, Simone Ercoli, reduce dal secondo posto ottenuto nella classica traversata dello Stretto di Messina; una fra le atlete italiane di punta nelle prove a stile libero, Linda Caponi; e la specialista del fondo, Ginevra Taddeucci. Il terzetto contribuirà anche a sviluppare il tema sport e legalità=cultura, evento inserito nell’ambito di ‘Nottissima’. In tale occasione, questi campioni ricorderanno che i tecnici del proprio club impartiranno le lezioni gratuite alla piscina comunale, spiegando alcuni ‘segreti’ delle competizioni, martedì 17, venerdì 20, martedì 24 e venerdì 27 settembre alle 17 con ritrovo alle 16.30 in segreteria.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Tutte le notizie di Nuoto