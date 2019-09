Il cerchio del suono, concerto al chiaro di luna a Villa Crastan

Venerdì 13 settembre evento speciale per il Pontedera Music Festival a Villa Crastan insieme all’Accademia Musicale Pontedera e il libero Coro Bonamici protagonista della performance nata nel 2018: “Il cerchio del suono”.

Villa Crastan, che in questo periodo sta riorganizzando la sua gestione e il suo programma di eventi grazie alla cooperazione di diverse associazioni e cittadini con la collaborazione del Comune di Pontedera, ospiterà un evento particolare, un'atmosfera magica nella Sala degli Specchi.

Niente sedie, ma morbidi cuscini ad ospitare il pubblico che sarà immerso nella penombra ed illuminato dal plenilunio, con le voci dei coristi a circondarlo di un'atmosfera magica e suggestiva.

La performance, a ingresso gratuito, inizierà alle 21.30 e sarà replicata alle 22.30. Se vi saranno richieste potrà essere prevista un'altra replica alle ore 20:30. Ogni replica potrà ospitare un massimo di 35 persone per cui è obbligatoria la prenotazione.

Prenotazione obbligatoria via email a info@pontederamusicfestival.com o via whatsapp al 3294457074, indicando nome, cognome, numero di posti e orario prescelto.

VENERDI 13 SETTEMBRE

Sala degli Specchi @ Villa Crastan

Via della Stazione Vecchia, 3

Orari degli spettacoli:

h 21:30, prima esecuzione

h 22:30, seconda esecuzione

(se vi saranno richieste potrà essere prevista un'altra replica alle ore 20:30)

INGRESSO: libero con oblazione volontaria

ATTENZIONE

Ogni replica potrà ospitare max. 35 persone per cui è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE:

➡ via email a: info@pontederamusicfestival.com

➡ via Whatsapp al: 329 4457074

indicando: Nome Cognome, numero di posti e ORARIO PRESCELTO

__________________________

Libero Coro Bonamici

Il Cerchio del Suono

È una storia, forse, che parla di amore, di partecipazione, di strade che si incrociano.

È un'esperienza fatta di percezioni.

Essere dentro qualcosa, per poi diventarne parte.

Essere un puntino del disegno, un colore.

È dallo scambio che nasce tutto, dalla fusione di voci e respiri e corpi che suonano e vibrano insieme.

Non è un concerto.

È un cerchio.

Di suono.

È un cerchio di corpi in vibrazione.

Intorno a voi.

Il pubblico, accomodato su dei cuscini disposti per terra, verrà circondato dalle voci dei coristi.

_______________________________

Biografia Libero Coro

La nostra storia inizia nel 2008 all’interno della Scuola di Musica Giuseppe Bonamici di Pisa grazie all’entusiasmo di Ilaria Bellucci, direttrice infaticabile e prolifica arrangiatrice.

Il repertorio è eclettico quanto noi: brani italiani e internazionali, per lo più pop-rock ma con richiami al jazz, il tutto eseguito "a cappella" con l'aggiunta di interventi di beatbox e body percussion.

Dopo alcuni anni di rodaggio, a partire dal 2012 cominciamo a partecipare a diversi concorsi vocali, italiani e internazionali, riscuotendo un discreto successo, succulenti premi e cotillons. Fra questi ricordiamo: Solevoci, Varese 2012 (premi per “Migliore direzione” e “Programma di maggiore interesse artistico”) e 2016 (premio “Migliore direzione”); TIM - Torneo Internazionale di Musica, 2012 (finali del concorso a Parigi); Concorso Internazionale di Canto Corale, Verona 2014 (Categoria Oro e Premio speciale della Giuria a Ilaria Bellucci); Winter Vocal Competition, Pinerolo 2014 (Primo Premio cat. Cori e Miglior Direttore); Seghizzi, Gorizia 2016 (secondo posto nella categoria Musica leggera, jazz).

Nel 2013 pubblichiamo il nostro primo "mini-disco" in studio, contenente quattro brani del nostro repertorio dei quali abbiamo recentemente pubblicato gli arrangiamenti.

Arriviamo quindi al 2017, per noi anno di rifondazione, di ricerca del dettaglio, di rinnovamento del repertorio e dell'organico. Letizia Pieri, già soprano del Libero Coro, affianca Ilaria nella direzione artistica. È anche il momento per fare nuove esperienze: grazie alla collaborazione con la Compagnia teatrale "La Ribalta" di Giorgio Vierda e Alberto Ierardi, partecipiamo allo spettacolo "E si vedeva la Luna" come colonna sonora vivente e interattiva.

Dal 2018 il Libero Coro porta in scena la performance "Il cerchio del suono". Nel 2019 partecipiamo al festival Vocalmente organizzato dalla Fondazione Fossano Musica, il coro Voxes e il gruppo vocale Rebel Bit (diretti entrambi da Lorenzo Subrizi). Durante il festival abbiamo la fortuna di incontrare e poter lavorare con Katarina Henryson (The Real Group Academy), Brad Rees (Executive Director of Arts Programs presso Tiffin University), Peder Karlsson (The Real Group), Kevin Fox (The Swingles), Letizia Poltini (Cluster), Erik Bosio (Cluster) e Morten Vinther Sørensen (The Real Group). Sempre durante il festival conquistiamo il voto popolare vincendo il primo premio dei Daily Shows.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pontedera