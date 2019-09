Col cellulare alla guida, 11 sanzioni a Pontedera

Nel mese di agosto, nonostante le fisiologiche riduzioni dell’organico in servizio, il comando di Polizia locale di Pontedera, oltre a garantire i servizi su sinistri e emergenze attraverso il “Nucleo di pronto intervento”, ha proseguito la propria azione di controllo del territorio in funzione della prevenzione e della sicurezza stradale.

Durante le attività sono stati sanzionati, ai sensi del codice della strada, 23 veicoli non assicurati, 57 veicoli senza la revisione obbligatoria, 22 conducenti per guida senza le cinture, 11 per utilizzo del telefono cellulare alla guida. Sono stati sottoposti a fermo altri 8 mezzi per altre tipologie di irregolarità.

I controlli della Polizia Locale sulle strade della città hanno in primo luogo una finalità di prevenzione e dissuasione verso comportamenti scorretti di quegli utenti della strada che, infrangendo le regole e le leggi, mettono a repentaglio l’incolumità di tutti gli altri utenti della strada.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

