Consiglio comunale Montaione, si parla del cinema Ammirato e di convenzioni

Lunedì 16 settembre alle 21.30 si terrà il Consiglio comunale di Montaione in sessione straordinaria nella sala consiliare “Mario Rossetti”. Ecco l'ordine del giorno:

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GAMBASSI TERME E MONTAIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, AI SENSI DEL D.M. 31 GENNAIO 1997APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

3 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELFIORENTINO E MONTAIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, AI SENSI DEL D.M. 31 GENNAIO 1997. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

4 SEGRETERIA COMUNALE - PROROGA GESTIONE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MONTAIONE, GAMBASSI TERME E CERRETO GUIDI FINO AL 31.12.2019.

5 APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022.

6 BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE.

7 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE "SCIPIONE AMMIRATO"

8 GRUPPO CONSILIARE "MONTAIONE NEL CUORE". MOZIONE SULLE PLASTICHE MONOUSO

