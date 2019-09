Consiglio regionale, si discute di batterio killer e sanità

Il Consiglio regionale della Toscana ricorda l’11 settembre osservando un momento di raccoglimento in apertura di seduta. Il presidente, Eugenio Giani, invita l’Aula a ricordare il terribile attentato che colpì gli Stati Uniti diciotto anni fa.

Batterio killer

Alberti chiede comunicazione di Giunta in Consiglio regionale

Il portavoce dell’opposizione: “Chiarezza sulla vicenda, se c’è emergenza giusto informare la popolazione. Perché la Regione ha aspettato tre mesi?”

“Ritengo che i toscani abbiano il diritto di essere informati su quel che sta accadendo negli ospedali: la massiccia presenza del batterio New Delhi, e i relativi numerosi casi di contagio che sono stati portati alla luce in questi giorni, sono elementi preoccupanti per la salute dei cittadini – dice il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti – E, come messo in evidenza anche dall’Ecdc, la Toscana potrebbe essere veicolo di contagio anche per i turisti che sono da sempre attratti dalla nostra Regione. Ho chiesto alla Giunta una comunicazione in aula per poter sviscerare tutti gli aspetti di questa vicenda”.

“La Regione ha avuto comunicazione di questa emergenza il 4 giugno scorso, ma solo dopo che è stata svelata dal Corriere Fiorentino il 3 settembre, ci si è preoccupati di informare i cittadini. Perché questo ritardo? I toscani non avevano diritto di sapere prima della possibilità di contrarre un batterio potenzialmente mortale andando negli ospedali? E i turisti? Si è rischiato il panico, si è tenuta nascosta una notizia importante invece di veicolarla a pazienti e familiari, ignari di questa situazione. Ora chiediamo chiarezza – conclude Alberti - vogliamo spiegazioni adeguate e sapere come si sta procedendo per uscire da questa situazione”.

Andrea Quartini (M5S): “Immediato controllo di tutte le strutture sanitarie”

“La Regione non ha messo in campo tutti gli strumenti adeguati ad affrontare e contenere per tempo il diffondersi del batterio New Dehli, resistente agli antibiotici. Occorre un immediato controllo di tutte le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, e un monitoraggio del diffondersi della colonizzazione del batterio nella popolazione”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Andrea Quartini.

Marchetti (FI) :"La pubblica amministrazione parla per atti"

"Se sui focolai di contagio del superbatterio New Delhi avete fatto incontri informali me lo dice lei oggi, assessore. La pubblica amministrazione parla per atti, e quelli della Regione su questa vicenda sono tardivi e hanno tempistiche troppo dilatate rispetto al rischio contingente generato dai focolai toscani per l’Italia e per tutta l’area euro e rilevato dal ministero per la salute e dall’istituto superiore di sanità. Se a questo aggiungo che il 4 aprile scorso proprio sulle infezioni nosocomiali e le batteriemie nell’ospedale delle Apuane a Massa avevo presentato un interrogazione a risposta scritta che non mi è mai arrivata, ecco: se combino le due cose no, non sono soddisfatto di come gli eventi sono stati gestiti da parte della Regione e della Asl Toscana Nord-Ovest dove insiste la maggior parte dei contagi»: così la replica opposta dal Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti alla risposta dell’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi circa il diffondersi del batterio con Ndm, New Delhi, in particolare nell’area dell’alta Toscana compresa nell’area vasta Nord Ovest della geografia sanitaria toscana.

Marchetti ha esposto le date: «Il 4 aprile, dopo aver ricevuto segnalazioni circa contagi sopra la media di Klebsiella pneumoniae presso il nuovo ospedale apuano, il Noa, presento un’interrogazione a risposta scritta per avere i dati: ad oggi nulla, silenzio. Il 24 maggio i dati epidemiologici raccolti destano allarme per i focolai di New Delhi presenti in 9 ospedali della Asl Toscana Nord Ovest. Il 30 maggio il ministero per la salute dirama un’allerta a tutta la penisola per il rischio contagi derivante dal caso toscano. Il 6 giugno l’Istituto superiore di sanità emette la valutazione di rischio definendolo “alto” quanto a “diffusione tra le strutture sanitarie europee”. Ecco, fin qui le cose si evolvono a tambur battente. Assessore: il vostro primo atto formale è del 26 luglio. La Asl lo recepisce il 5 settembre. Lei mi dice che nel frattempo vi siete incontrati e non siete stati a guardare? Ma questo lo sa lei e le persone con cui eventualmente si è incontrata. Gli atti raccontano altro. E io oggi non posso dirmi soddisfatto né della sua risposta con cui mi dice che da oggi ci sono i dati aggiornati, né dell’approccio complessivo con cui questi contagi sono stati gestiti a fronte di un rischio noto e di un indice di mortalità che per vostra stessa ammissione, del resto è letteratura, si aggira attorno al 40 per cento. Ascoltare da lei “sì ma nel frattempo ci siamo incontrati” mi rincuora, ma è un po’ pochino".

Sanità

Accertamento in tempo reale esenzioni ticket

Accertare in tempo reale l’esenzione dal ticket per pazienti invalidi. Il Consiglio regionale approva a maggioranza una mozione presentata da Sì-Toscana a sinistra. Poiché le aziende sanitarie hanno richiesto ticket non dovuti a persone esenti per invalidità civile che al momento dell’esame non avevano il libretto attestante l’invalidità, e in considerazione dei recenti processi di informatizzazione del Sistema sanitario regionale, la mozione a firma dei consiglieri Paolo Sarti e Tommaso Fattori chiede alla Giunta regionale di inviare a tutte le Usl “un’informativa che disponga l’accertamento in tempo reale della situazione di esenzione di ogni iscritto che usufruisca dei benefici legati all’invalidità civile” e di disporre che le strutture aziendali interessate si dotino dei necessari sistemi informatici che lo permettano” nel caso in cui ne siano sprovviste.

“Occorre mettere in rete le varie strutture pubbliche - ha spiegato Sarti – è un problema informatico vasto. Credo che l’esenzione del ticket su ricetta del medico di base debba bastare”.

Si è detto d’accordo sulla mozione anche Andrea Quartini (M5S). “Si tratta – ha detto il consigliere regionale – della mancata garanzia di un diritto. L’augurio è che il fascicolo sanitario elettronico funzioni davvero”.

Sì anche da Monica Pecori (gruppo misto/Tpt). “L’auspicio – ha detto la consigliera regionale – è che nell’ottica di un sistema più efficiente non ci sia più bisogno nemmeno di verificare se tali tipi di esenzione come altri siano effettivi o meno”.

Defunti, regolamento unico per rimozione pacemaker

La rimozione dei pacemaker sui defunti sarà presto regolata con disposizioni uniche. L’azienda sanitaria Toscana Nord Ovest, che ha sollevato il problema con lettera del direttore dei presidi di Pontedera e Volterra – nella missiva si specificava che a far data dal 1 luglio il personale ospedaliero non avrebbe più provveduto alla rimozione dei dispositivi sui defunti e che sarebbero state le imprese funebri a doversene fare carico – sta infatti predisponendo un apposito regolamento con disposizioni precise che “non comporteranno spesa a carico dei cittadini”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità Stefania Saccardi rispondendo all’interrogazione presentata dalla consigliera Serena Spinelli (gruppo Misto/Art.1-Mdp).

“Trattandosi di intervento sanitario volto a tutelare interessi di salute pubblica e sicurezza sul lavoro – dichiara Saccardi – l’azienda sta lavorando a linee di indirizzo su: accertamento della realtà della morte mediante elettrocardiogramma, prelievo del pacemaker da parte del medico necroscopo, gestione dei dispositivi espiantati come rifiuti solidi pericolosi a rischiio infettivo e avvio allo smaltimento mediante termodistruzione”.

Il regolamento su cui sta lavorando l’azienda sanitaria, servirà a “gestire correttamente e in sicurezza le richieste di prelievo dei dispositivi sulle salme di chi è deceduto in ospedale o nel territorio”, spiega ancora l’assessore.

Quanto detto da Saccardi soddisfa la consigliera Spinelli. La rimozione, scrive nell’interrogazione, “deve continuare ad essere eseguita da personale medico”.

Raccolta tartufi, necessaria una mappatura regionale

La Giunta regionale, ai fini della tutela, valorizzazione, tutela e promozione del tartufo in Toscana, dovrà predisporre un progetto di mappatura delle aree tartufigene, che coordini e armonizzi i dati provenienti dalle zone geografiche di provenienza. A tal fine dovrà riferire alla competente commissione del Consiglio sulle risorse necessarie e gli eventuali finanziamenti per tale attività. È quanto prevede una mozione presentata da Irene Galletti (Movimento 5 stelle) e approvata dall’aula nel testo sostitutivo che accoglie emendamenti del consigliere Andrea Pieroni (Pd), sottoscritti dalla stessa consigliera Galletti.

La Toscana è una delle regioni a più alta vocazione tartufigena, ricorda Irene Galletti, e la legge regionale sulla raccolta 50/1995 ha previsto una gestione attenta per la tutela degli ecosistemi e ha consentito, a livello comunale e provinciale, la mappatura delle tartufaie naturali. “Nasce ora una duplice esigenza –rileva la consigliera, illustrando il testo in aula – Da un lato occorre tenere sotto controllo, con autorizzazione regionale, il diritto alla raccolta ‘riservata’ nelle tartufaie coltivate o controllate. Dall’altro garantire la libera ricerca e raccolta ai titolari di specifica abilitazione”. A suo parere il quadro conoscitivo solo parziale non garantisce una tutela completa, come invece avviene in Piemonte. La mappatura avrebbe una triplice finalità: informazioni a livello regionale sulle aree di effettiva produzione dei tartufi che crescono spontaneamente; corredo di un documento informativo, che definisca le varie tipicità; banca dati sulle autorizzazioni alla raccolta ‘riservata’. Il lavoro di mappatura già svolto a livello provinciale, in questa prospettiva, può rappresentare a suo giudizio un buon punto di partenza, coinvolgendo le associazioni dei tartufai locali ed i singoli operatori del settore.

Il consigliere Pieroni, annunciando il voto favorevole, sottolinea che la mappatura è interesse anche del movimento degli appassionati alla raccolta dei tartufi, in crescita costante, stimato in oltre cinquemila persone, organizzati in nove associazioni, a loro volta aderenti al coordinamento Urat. “Il contributo di esperienze che le associazioni possono dare, in termini di conoscenza sul campo del territorio, è un apporto importante – dice Pieroni – Auspico che nei prossimi provvedimenti finanziari possano essere stanziate quelle risorse che provengono dagli introiti del pagamento annuale dei tesserini”.

Tartufi, passa in Consiglio la proposta di Galletti (M5S)

Mappatura delle aree tartufigene in Toscana, passa in Consiglio la proposta del Movimento 5 a firma Irene Galletti. “A oggi – spiega la consigliera - la rilevazione della presenza di questo straordinario frutto della terra non è uniforme sul territorio. Esistono zone della nostra regione mappate e altre no, una carenza che non favorisce la necessaria tutela delle aree vocate, su cui si investe ancora troppo poco. Grazie all’approvazione della nostra proposta di realizzazione di una mappatura delle aree tartufigene – sottolinea - potremo finalmente avere la percezione di quanto sia vasto il tesoro ospitato dai nostri boschi e adottare politiche promozionali ancora più incisive”. Galletti ricorda che “Sono circa 5mila, tra occasionali e professionisti, i raccoglitori di tartufi in possesso di regolare tesserino. La loro attività genera un giro d’affari notevole: nel 2018 grazie al rilascio delle autorizzazioni la Regione ha incassato 340mila euro, ma solo circa 100mila euro sono stati destinati all’attività di valorizzazione e tutela del tartufo per tramite delle associazioni toscane, un’azione contraria, peraltro, alla proposta di legge approvata pochi mesi fa proprio riguardo la promozione di questo frutto della terra”. Per realizzare la mappatura saranno coinvolti istituti universitari, “Grazie – conclude Galletti - al supporto di esperti tecnici presenti sul territorio potremo dare vita a un lavoro di assoluta qualità”.

Ambiente

Stop a porte negozi spalancate, passa mozione Sì-Toscana a sinistra

Stop alle porte degli esercizi commerciali sempre aperte, sì al riconoscimento di pratiche più ecologiche e di contrasto al consumo energetico. È quanto chiedono i consiglieri di Sì-Toscana a sinistra in Consiglio regionale, Tommaso Fattori e Paolo Sarti, che con una mozione impegnano la Giunta a sensibilizzare commercianti e associazioni di categoria all’uso di comportamenti virtuosi.

Il testo, emendato si richiesta del Partito democratico e approvato nel corso della seduta di ieri, martedì 10 settembre, invita l’esecutivo toscano ad avviare, in accordo con i Comuni, una campagna di sensibilizzazione sul contenimento dei consumi energetici e il contrasto alle emissioni nocive. Parallelamente si chiede si attivare un tavolo di confronto per coinvolgere gli enti locali ad emettere delibere e ordinanze per mantenere le porte d’ingresso degli esercizi chiuse ad eccezione del tempo necessario al carico e scarico delle merci e del transito dei clienti.

“Si tratta – ha spiegato il capogruppo Fattori – di uno spreco di energia pazzesco in nome di una strategia di marketing folle e nemica del pianeta”. Pensare che l’apertura costante delle porte d’ingresso dei negozi agevoli il mercato “non è particolarmente intelligente” per il consigliere. “La pianificazione di spreco e sperpero di energia deve essere contrastato in maniera razionale”, ha chiarito.

“Già nel 2018 Arpat poneva l'attenzione sulla dispersione causata da queste aperture permanenti”, ha dichiarato Simone Tartaro (Pd). “Il tema è vivo in Italia e in Europa. Questa mozione non potrà essere risolutiva, ma è certamente un piccolo passo per l’efficientamento energetico delle nostre città e per il raggiungimento di obiettivi più virtuosi”, ha concluso.

“Questa estate sarà certamente capitato a tutti di camminare per le strade torride delle nostre città ed essere travolti da ondate di aria gelida, come in inverno di essere investiti da improvvise ondate di calore, sempre in corrispondenza di grandi negozi le cui porte sono lasciate costantemente aperte” - ha esordito in aula il capogruppo Tommaso Fattori. “L’Amazzonia brucia, i ghiacci si sciolgono ma la civiltà dello spreco va avanti come se nulla fosse. Non vengono messe in discussione neppure le abitudini più stupide, come quella di tenere spalancate le porte dei negozi in estate e in inverno, con il condizionamento d’aria o il riscaldamento accesi”. “Questa pratica determina un enorme spreco di risorse ed energie, aumentando i consumi energetici e le emissioni di anidride carbonica e di polveri sottili”.

“La motivazione sottesa a questa abitudine commerciale lascia esterrefatti: la porta lasciata sempre aperta inviterebbe il cliente ad entrare nel negozio. Si tratta insomma di una mera strategia di marketing. E questo è il segno più evidente di un mondo ormai impazzito, dove l’economia è concepita come un sistema del tutto sconnesso dall’ambiente”, ha proseguito Fattori.

“Un sistema produttivo e commerciale che mette nel conto lo sperpero di risorse e lo spreco di energia è un sistema stupido, nemico del pianeta e delle future generazioni. Occorre abbandonare le fonti fossili a favore delle rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica, ma prima di tutto è necessario vietare e fermare immediatamente inutili sprechi. In Toscana, fino ad oggi, nessun comune ha emesso ordinanze per impedire che le porte dei negozi siano lasciate spalancate mentre gli impianti di raffrescamento o di riscaldamento sono in funzione, per questo la Regione deve prendere l’iniziativa coinvolgendo tutti i comuni e adoperandosi più in generale a veicolare alla cittadinanza messaggi corretti rispetto alle buone pratiche da adottare e da condividere”, ha terminato Fattori.

Agricoltura

Respinta mozione su potenziamento coltivazione piante officinali

Respinta dal Consiglio regionale, con il voto contrario della maggioranza, una mozione in merito al sostegno alle aziende agricole toscane per il potenziamento della coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali. La mozione, presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Irene Galletti, Gabriele Bianchi e Giacomo Giannarelli, chiedeva alla Giunta di sostenere questo tipo di coltivazione, che, come ha spiegato Irene Galletti illustrando l’atto all’aula, “può rappresentare una grande potenzialità per la Toscana e in particolare per le aree più piccole e disagiate”.

Il consumo in Italia di piante officinali ha infatti superato le 25mila tonnellate all’anno, ma il 75 per cento è rappresentato dalle importazioni dall’estero. Questo quando nei nostri territori crescono circa 300 specie di piante officinali. La mozione impegnava la Regione a dare il massimo sostegno, soprattutto economico e alla luce dell’ordine del giorno collegato al bilancio previsionale 2019-2021, “anche attraverso specifici bandi e misure del Piano di sviluppo regionale dedicati al settore, alle aziende agricole toscane attive nella coltivazione e trasformazione delle piante officinali, riconoscendone l’importanza nel settore agricolo e istituendo marchi finalizzati a certificarne il rispetto di standard di qualità”.

Fiammetta Capirossi (Pd) ha replicato che un ordine del giorno con queste richieste è già stato approvato in sede di votazione del bilancio. Sono inoltre già partiti due bandi, ha detto la consigliera, che riguardano il sostegno alla coltivazione delle piante officinali. “Piuttosto il decreto legislativo 75/2018 – ha proseguito Capirossi – prevede la revisione di tutto il settore, e a questo proposito è stato istituito un tavolo di lavoro con le Regioni, che però è stato convocato solo una volta. Quindi questa mozione, invece di chiedere un impegno ad attuare iniziative che di fatto sono già state attuate, avrebbe dovuto chiedere la convocazione di questo tavolo”. Da qui l’annuncio del voto contrario da parte del gruppo Pd.

Carcere Volterra

Galletti (M5S)

Un laboratorio di pasticceria per la produzione di alimenti gluten free all’interno del carcere di Volterra: l’assemblea regionale approva la proposta della consigliera del Movimento 5 stelle, Irene Galletti, che aveva depositato una mozione. “Grazie a un piccolo impegno economico – spiega l’esponente del M5S - andiamo a realizzare un progetto che sarà immediatamente operativo: saranno attivati corsi di formazione in grado di coinvolgere detenuti, educatori e professionisti. L'importanza di questi progetti è grande sotto più punti di vista: tra i più importanti c'è sicuramente il reinserimento nel mondo del lavoro a fine pena dei detenuti, circostanza che, come evidenziato da studi sociologici, allontana queste persone dalla possibilità di reiterare reati e ne favorisce, invece, il naturale rientro all’interno di un positivo perimetro legale e relazionale”.

Galletti ricorda che negli ultimi anni sono sorte diverse iniziative sociali che stanno contribuendo all’effettivo reinserimento dei detenuti. “Spesso parliamo di attività che hanno anche un consistente valore economico. La casa circondariale di Volterra è, in questo, eccezionale sia per la ricchezza che per la varietà di iniziative: auspichiamo che se ne possano incentivare altre analoghe anche negli altri penitenziari regionali”. A proposito di lodevoli iniziative per il reinserimento dei detenuti è doveroso ricordare quella legata alla nascita di un teatro nel carcere di Volterra: il progetto, difeso dal garante dei detenuti Franco Corleone, era stato sostenuto anche dalla consigliera Galletti che aveva presentato un’interrogazione cui era seguita la risposta positiva dell’assessore Barni.

Fonte: Consiglio Regionale

Tutte le notizie di Toscana