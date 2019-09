Contributo affitto 2019: pubblicate le graduatorie provvisorie

Sono consultabili online le graduatorie provvisorie degli assegnatari di contributo affitto per l’anno 2019. In particolare, sono 70 gli ammessi al beneficio, 7 gli esclusi per mancanza di requisiti, 44 i non ammessi causa documentazione incompleta o non conforme. Per presentare eventuali ricorsi o integrazioni, c’è tempo fino a martedì 8 ottobre.

Il nominativo non compare in graduatoria per motivi di riservatezza dei dati personali, ma è sostituito dal numero identificativo della domanda reso noto al diretto interessato in sede di presentazione della domanda.

Le graduatorie e il modulo per presentare ricorsi o integrazioni sono disponibili all’indirizzo http://www.comunefiv.it/servizi-per-le-politiche-sociali/ufficio-sociale-amministrativo-e-ufficio-casa/470-l-431-98-art-11-%E2%80%93-adozione-graduatoria-provvisoria-degli-aspiranti-all%E2%80%99assegnazione-di-contributi-ad-integrazione-dei-canoni-di-locazione-per-l%E2%80%99anno-2019-scadenza-presentazione-ricorsi-integrazioni-l-08-10-2019 .

Una volta scaricato e compilato, il modulo per ricorsi e integrazioni va poi riconsegnato presso uno dei due Sportelli FacileFiv del Comune, firmato e corredato di un documento di identità. Gli sportelli sono aperti nei seguenti orari: sede di Figline, in piazza IV Novembre 3, dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,30, il martedì anche dalle 15,30 alle 18,30 e il giovedì anche dalle 15,30 alle 19,30; sede di Incisa, in piazza del Municipio 5, dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,30, il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa

