David Pratelli approda a Tale e Quale Show, nuova sfida per l'imitatore ponsacchino

Nuova avventura per l'imitatore ponsacchino David Pratelli, che sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show , programma condotto da Carlo Conti in onda su Rai uno a partire dal 13 settembre 2019.

David Pratelli nel 2002 vinse il Campionato italiano degli Imitatori, nel corso dei suoi 30 anni di carriera ha indossato le vesti di numerosi personaggi della politica, dello sport, dello spettacolo. Lo ricordiamo nei panni di Carlo Conti, Christian De Sica (che lo ha acclamato suo imitatore numero uno), Adriano Celentano, Fabio Capello, Ciccio Graziani, Massimiliano Allegri, Marcello Lippi, Maurizio Sarri, Claudio Ranieri, Del Neri, Franco Ordine, Ibrahimovic Gigi Buffon, solo per citarne alcuni.

"Sono elettrizzato, per me è un'esperienza nuova - dice Pratelli - un conto è imitare personaggi, un altro imitare cantanti e interpretare le loro canzoni". Una bella soddisfazione personale per l'artista toscano che considera questo, un grande obiettivo raggiunto dopo tanti sacrifici.

