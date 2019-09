Dissesto statico in casa a Montespertoli, tre persone evacuate

Quattro persone sono state evacuate per un dissesto statico in una casa colonica in località Fornacette a Montespertoli, in via Sodole. L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Nella casa vivono una coppia di pensionati e un altro adulto, tutti presenti al momento del cedimento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Petrazzi intorno alle ore 12, dopo una segnalazione anonima. Dal sopralluogo effettuato è stato accertato che alcune parti del solaio hanno subito un distacco e alcuni crolli parziali e per questo motivo l'abitazione è stata resa inagibile.

Anche la polizia municipale è intervenuta sul posto. Dal Comune si fa sapere che è stato messo a disposizione un proprio alloggio temporaneo per le persone evacuate. Non ci sarebbero feriti.

