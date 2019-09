'Noi, due, quattro…/Pagliacci' in scena al Teatro del Maggio

Da una parte un’opera contemporanea, di nuova composizione, commissionata dal Teatro del Maggio e messa in scena in prima rappresentazione assoluta, dall’altro l’opera manifesto del verismo musicale, tra le più conosciute al mondo. Il filo rosso che lega Noi, due, quattro di Riccardo Panfili e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo è la trama sottile ma inesorabile tessuta dalla gelosia, un sentimento che ritorna prepotente in entrambe le messinscene, ispirate ambedue a fatti di cronaca realmente accaduti. E se quella di Noi, due, quattro è una gelosia 3.0, consumata tra le pagine di internet, la gelosia di Pagliacci è la gelosia atavica della Calabria della seconda metà del XIX secolo. L’appuntamento col dittico è fissato per venerdì 13 settembre alle 20 (altre recite 20 e 25 settembre ore 20; 22 settembre ore 15:30;).

Noi, due, quattro è l’opera inedita commissionata dal Teatro del Maggio, a Elisa Fuksas - al suo esordio nel mondo della lirica - che firma la regia e il libretto e andrà in scena in prima rappresentazione assoluta sul palcoscenico fiorentino. Musicata dal compositore Riccardo Panfili e col maestro Valerio Galli a dirigere l’Orchestra e il coro del Maggio (interpreti principali: Paolo Antognetti, Federica Giansanti), l’opera – contemporanea nei contenuti oltre che nella partitura – è una storia di amore e tradimento ai tempi dei social e prende ispirazione da una storia realmente accaduta. Protagonista è una coppia sposata che cede, “come antidoto alla noia della relazione”, alla curiosità di iscriversi ad un sito di incontri. I due cominciano parallelamente una relazione online che prende due pieghe nettamente differenti, e se lei, Eva, incontra di persona il suo amante, un uomo in carne ed ossa, suo marito Niccolò si innamora perdutamente di una donna che scopre essere solamente virtuale.

La seconda parte del dittico vede in scena Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, grande classico della lirica che, in questo nuovo allestimento del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione col Teatro Carlo Felice di Genova, vede alla regia i siciliani Luigi di Gangi e Ugo Giacomazzi (che nella scorsa stagione avevano già curato la regia di Cavalleria Rusticana) e sul podio il maestro Valerio Galli (interpreti principali: Valeria Sepe, Angelo Villari, Devid Cecconi). Il libretto, approntato dallo stesso Leoncavallo, fu tratto da un argomento di cronaca nera, un delitto passionale realmente accaduto a Montalto Uffugo, paese della Calabria dove viveva il compositore da giovane. Rappresentata al Teatro Dal Verme di Milano il 21 maggio 1892, sotto la bacchetta di Arturo Toscanini, l’opera raggiunse fama internazionale in brevissimo tempo. L’ambientazione popolare, dove i sentimenti violenti sono restituiti da una vocalità convulsa, fa da sfondo al dramma della gelosia di Canio, capocomico di una compagnia itinerante. Grazie al sottile espediente narrativo del teatro nel teatro, della vita reale che si consuma nella commedia recitata sulle scene, Leoncavallo potenzia la carica drammatica del soggetto: il demone della gelosia che divora il protagonista, uomo infelice nella realtà e nella finzione, non può che condurlo alla catastrofe finale, con l’efferato omicidio della moglie adultera e del suo sfortunato amante.

Noi, due, quattro...

Opera in un unico atto

Musica di Riccardo Panfili

Libretto di Elisa Fuksas

Commissione della Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Prima rappresentazione assoluta

Nuovo allestimento

Artisti

Maestro concertatore e direttore Valerio Galli

Regia e libretto Elisa Fuksas

Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Scene Saverio Santoliquido

Costumi Angela Giulia Toso

Luci Valerio Tiberi

Niccolò Paolo Antognetti

Eva Federica Giansanti

Lucio Solista del Coro delle voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino

Maria Costanza Fontana

Mattia Giacomo Dominici

Voci bianche Solista del Coro delle voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino

Scene Saverio Santoliquido

Costumi Angela Giulia Toso

Luci Valerio Tiberi

Pagliacci

Dramma lirico in due atti

Parole e musica di Ruggero Leoncavallo

Nuovo allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

in coproduzione con il Teatro Carlo Felice di Genova

Artisti

Maestro concertatore e direttore Valerio Galli

Regia Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi

Orchestra, Coro e Coro delle voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino

Maestro del Coro e del Coro delle voci bianche Lorenzo Fratini

Scene Federica Parolini

Costumi Agnese Rabatti

Luci Luigi Biondi

Riprese da Vincenzo Apicella

Nedda (nella commedia Colombina) Valeria Sepe

Canio (nella commedia Pagliaccio) Angelo Villari

Tonio (nella commedia Taddeo) Devid Cecconi

Peppe (nella commedia Arlecchino) Matteo Mezzaro

Silvio Leon Kim

Un contadino Vito Luciano Roberti

Un altro contadino Leonardo Melani

Figuranti speciali Elena Barsotti, Gaia Mazzeranghi, Erika Melli, Jane Tayar, Paolo Arcangeli, Cristiano Colangelo, Pierangelo Preziosa, Davide Riminucci

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze