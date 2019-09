Elezioni Città Metropolitana, ecco le 5 liste e i candidati

Elezioni per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze. 5 le liste elettorali presentate e sono, in ordine di presentazione Città Metropolitana Territori Beni Comuni; Liste Civiche per la Città Metropolitana; Centrodestra per il Cambiamento; Movimento 5 Stelle; Partito Democratico. Di seguito le liste con i candidati.

'''Città Metropolitana Territori Beni Comuni'''

1.Ballerini Lorenzo

2.Bertini Tatiana

3.Borchi Leonardo

4.Boschi Marisa

5.Carpini Enrico

6.Falchi Lorenzo

7.Mariotti Alberto

8.Masi Leonardo

9.Moro Bundu Antonella

10.Quattrone Valentina

11.Sassolini Serena

'''Liste Civiche per la Città Metropolitana'''

1.Ravoni Anna

2.Bartolozzi Jo

3.Berti Matteo

4.Corona Sandro

5.Falli Fabiola

6.Lanzini Agnese

7.Pandolfi Cinzia

8.Tacconi Paolo

9.Tirintilli Benedetta

'''Centrodestra per il cambiamento'''

1.Scipioni Alessandro

2.Gemelli Claudio

3.Gandola Paolo

4.Cappelletti Cecilia

5.Gallego Bressan Alessandra

6.La Grassa Filippo

7.Landi Manuela Mila

8.Leoncini Eleonora

9.Mazzei Chiara

'''Movimento 5 Stelle'''

1.Masi Lorenzo

2.Gori Simone

3.Macchi Fabrizio

4.Patruno Ferardo

5.Grandis Roberto

6.Morelli Fabrizia

7.Rossi Viviana

8.Alati Francesca

9.Di Rosa Simona

'''Partito Democratico'''

1.Albanese Benedetta

2.Armentano Nicola

3.Bagnatici Flavio

4.Bagni Angela

5.Barnini Brenda

6.Bonanni Patrizia

7.Casini Francesco

8.Cucini Giacomo

9.Fallani Sandro

10.Fratini Massimo

11.Marini Monica

12.Mazzi Alessandra

13.Perini Letizia

14.Triberti Tommaso

15.Zambini Lorenzo

16.Ridolfi Roberto

Giovedì 12 settembre 2019, alle ore 12, presso la Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, alla presenza dei delegati/capolista delle liste ammesse, sarà sorteggiato il numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste saranno riprodotti sulle schede di voto.

Le elezioni, di secondo grado (voteranno sindaci e consiglieri dei Comuni della Metrocittà), si svolgeranno dalle ore 8 alle 20 di domenica 29 settembre.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo lunedì 30 settembre 2019.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

